5 جلسات تستعرض تجارب الفائزين في ملتقى الإبداع

دبي (الاتحاد)

رحب سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، بالمشاركين في ملتقى الإبداع الرياضي التاسع من المبدعين الفائزين بفئات الجائزة.

وقال سموه مخاطباً المشاركين في الملتقى الذي تنظمه الجائزة في الساعة العاشرة صباح اليوم: «يسرنا ونحن نحتفل في عموم الوطن بعام زايد وترسيخ نهجه في العطاء والبذل والرعاية، أن نرحب بالمبدعين الفائزين في الدورة التاسعة، الذين نحتفي بالإبداع من خلالهم، ونكرم نهج الإبداع من خلال تكريمهم ليكونوا قدوة للرياضيين جميعاً في مختلف مجالات العمل الرياضي».

وأضاف: «هذا الملتقى يعد من أهم الفعاليات التي تنظمها الجائزة، لأن هدفنا ليس تكريم المبدعين فقط، بل نشر ثقافة الإبداع وترسيخه كنهج في العمل الرياضي، حيث يعد الملتقى منصة لاستضافة المبدعين من الدولة والوطن العربي والعالم وعرض تجاربهم والتحاور مع العاملين في قطاعنا الرياضي من أجل تحفيزهم لتكوين نماذج ابداعية والارتقاء بمستوى العمل الرياضي من مرحلة الإنجاز إلى مرحلة التميز والإبداع والابتكار، ولذلك نحن حريصون على تنظيمه سنوياً ودعوة الفائزين للتحدث فيه».

ويتضمن الملتقى أربع جلسات، تبدأ الأولى في الثامنة والنصف صباحاً تحت عنوان «تجارب مبدعة» يتحدث فيها كل من التونسي طارق الصويعي الفائز في فئة الحكم العربي، والشقيقان الجزائريان فؤاد بقة وعبداللطيف بقة الفائزان في فئة أصحاب الهمم، ويدير الجلسة د. جمال عباس اختصاصي الابتكار والتميز المؤسسي بمجلس دبي الرياضي.