انطلاق مسيرة «رسالة الوفاء للقائد» من حتا

دبي (الاتحاد)

انطلقت عصر أمس، فعاليات النسخة السابعة لماراثون رسالة الوفاء للقائد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، من أمام المنزل التاريخي للمغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ حشر آل مكتوم بمدينة حتا، والذي يقام تحت شعار، «شكراً محمد بن زايد»، وبرعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، حيث من المتوقع أن يصل العداؤون إلى خط النهاية في العاصمة أبوظبي صباح غد، بعد أن يقطعوا مسافة تصل إلى 835 كيلومتراً بمدة زمنية متوقعة (63-67) ساعة دون توقف.

شهدت مراسم الانطلاق عزف السلام الوطني، وقراءة قسم الولاء والوفاء للدولة وبعض الفعاليات المصاحبة، بحضور أعضاء اللجنة المنظمة.

وتبادل الرياضيون حمل رسالة الوفاء خلال المسافة بين مدينة حتا والفجيرة مروراً بمصفوت والمنيعي وشوكة، ومنها إلى الفجيرة، ثم إلى مدينة كلباء قبل أن يعودوا إلى «رئة الامارات» إمارة الفجيرة التي وصلها حملة رسالة الوفاء للقائد في وقت متأخر، طافوا خلالها كورنيش الفجيرة، ومن أمام ديوان حاكم الفجيرة توجهوا بعدها بإتجاه مدينة مسافي ومنطقة المنامة إلى فلج المعلا، ومن المنتظر أن يعبر العداؤون فجر اليوم إلى عجمان، ثم الشارقة، ومنها سيواصل الماراثون مسيرته إلى دبي ليصلها مساء اليوم.

وتقدم صالح محمد حسن رئيس اللجنة المنظمة بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى القيادات العامة للشرطة في كل من أبوظبي ودبي والفجيرة والشارقة ورأس الخيمة وعجمان وأم القيوين للتعاون الكبير الذي أبدوه للمساهمة في إنجاح مسيرة الماراثون في كل إمارات الدولة، مقدماً شكره إلى مجالس إدارات الأندية الرياضية، وخص بالشكر نادي حتا لتعاونه الكبير في الإعداد للانطلاقة.

كما وجه رئيس مجلس إدارة نادي حتا علي عبيد البدواوي الثناء لأسرة ماراثون للقائد والمشاركين في هذه المبادرة الوطنية، مثنياً على المشاركة المعبرة التي ساهمت بمواصلة نجاحه، مثمناً تعاون كل المسؤولين خلال النسخ السابقة والنسخة الحالية، مشيراً إلى أن المشاركة في ماراثون رسالة الوفاء للقائد واختيار مدينة حتا للانطلاقة، إضافة نوعية ومميزة للمدينة التي تحظى بسجل تاريخي حافل.