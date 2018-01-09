«أراضي دبي» تعتزم إطلاق المرحلة الثانية من «تيسير» للتمويل العقاري

يوسف العربي (دبي)

تدرس دائرة الأراضي والأملاك بدبي، إطلاق المرحلة الثانية من برنامج «تيسير»، الذي يستهدف قطاع التمويل العقاري، وذلك بعد استكمال دراسة مسحية كاملة للسوق العقاري بدبي تستهدف الوصول إلى أفكار تمثل محفزات جديدة للسوق العقاري بدبي، بحسب ماجدة علي راشد، مساعد المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، ورئيسة مركز تشجيع الاستثمار العقاري.

وقالت راشد، في تصريحات على هامش إطلاقها «مهرجان دبي العقاري» والذي سيقام في الفترة من 9 إلى 11 أبريل 2018 بمركز دبي التجاري، إن المرحلة الجديدة للبرنامج سوف تتم بناءً على نتائج الدراسة، ومن المتوقع أن تتضمن تسهيلات تمويلية للأفراد من ذوي الدخل المحدود والموظفين بالشراكة مع أطراف المنظومة العقارية.

وأوضحت أن المرحلة الجديدة من البرنامج ستركز على المزيد من إتاحة الفرص التمويلية للمشاريع العقارية، فضلاً عن إمكانية تضمينها لبرامج تستهدف تمويل الأفراد من ذوي الدخل المحدود والموظفين، مشيرة إلى أن طرح المرحلة الجديدة من المبادرة سوف يعتمد على دراسة للسوق العقاري في دبي، ومن المتوقع أن تتضمن تسهيلات تمويلية للأفراد من ذوي الدخل المحدود والموظفين بالشراكة مع أطراف المنظومة العقارية، وعلى رأسها المطورون والبنوك.

وأكدت راشد، أن برنامج «تيسير» من البرامج المهمة التي أطلقتها الدائرة إبان الأزمة العالمية 2008، لافتة إلى أن المرحلة الثانية ترتكز على تنشيط السوق العقاري عبر تقريب وجهات النظر بين أطراف المنظومة العقارية في دبي، وعلى رأسها البنوك والشركات المالية والمطورون العقاريون في دبي.