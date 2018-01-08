عبدالله عامر (الذيد)

شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن منافسات اليوم الثاني لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن «الذيد - 2018» التي أقيمت لفئة «اللقايا» على أرضية ميدان الذيد بإمارة الشارقة، كما حضر المنافسات جمع غفير من محبي ومتابعي رياضة الأصايل من جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

وخطفت «رجة» لجابر صالح بن نصرة العامري ناموس الشوط الرئيس الأول لفئة اللقايا أبكار لمسافة 5 كلم واستطاعت أن تحلق مع الكأس وسيارة رنج روفر، بعد أن قطعت مسافة الشوط بزمن بلغ 7:24:8، وحققت المطية أفضل توقيت في الفترة المسائية.

وفي الشوط الثاني المخصص للجعدان كان «ربدان» لمحمد حمد كردوس العامري على موعد مع ناموس الشوط بعد إحرازه للمركز الأول ليكسب كأساً وسيارة رنج روفر، وقطع مسافة الشوط بزمن بلغ 7:31:3، وفي الشوط الثالث تقدمت «عطوة» لهادف حمد عفصان المنصوري على منافسيها لتحرز المركز الأول بزمن بلغ 7:31:7، وفي الشوط الرابع تصدرت «الزعفرانية» لمحمد غدير حمدان الجحافي مراحل الشوط لتفوز بالناموس بزمن قدره 7:28:5، وفي الشوط الخامس، فاز «غزيلان» لعبدالله محمد بالحب العامري بالمركز الأول، بعد أن قطع مسافة الشوط بتوقيت بلغ 7:34:1، وفي الشوط السادس خطف «ميسور» لأحمد مطر ماجد الخييلي المركز الأول بزمن بلغ 7:30:7، وأهدت «وتر» لمالكها سعد طالب محمد شريم المري ناموس الشوط السابع بعد أن قطعت المسافة بزمن بلغ 7:41:1، وفي الشوط الثامن، طارت «اليازي» لمسلم حمد متعب العامري مع المركز الأول والناموس بتوقيت قدره 7:28:5، وفي تاسع الأشواط في الفترة المسائية أعتلى «الشامخ» لسيف محمد بالبحري العامري قمة الشوط ليكسب المركز الأول بتوقيت قدره 7:33:5، وفي الشوط العاشر كان «ناصي» لأحمد سعيد عبدالله بالحب العامري على موعد مع ناموس الشوط والمركز الأول، بعد أن قطع مراحل الشوط بزمن بلغ 7:33:9، وطارت «الطيارة» لمحمد أحمد ماجد الخييلي بناموس الشوط 11 بعد وصولها في المركز الأول بزمن قدره 7:36:9، وفي الشوط 12 انتزعت «جهينة» لسلطان خليفة حاسوم الدرمكي ناموس الشوط والمركز الأول بزمن قدره 7:32:1، وفي الشوط 13 خطف «هملول» لسعيد خليفة حاسوم الدرمكي ناموس الشوط والمركز الأول بزمن قدره 7:34:8، وفي الشوط 14 كانت «بشاير» أول الواصلات لخط الختام لتهدي مالكها علي راشد غانم المنصوري ناموس الشوط والمركز الأول بزمن قدره 7:35:4، وفي آخر أشواط الفترة المسائية و«اللقايا» كان «زخم» على موعد مع المركز الأول والناموس، بعد أن قطع مسافة الشوط بزمن قدره 7:30:6، حصل جميع الفائزين بالأشواط على سيارات وبقية المراكز إلى العاشر على جوائز نقدية قيمة.

«مياس» في الموعد بالشوط الثالث