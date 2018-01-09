اقتصادية أبوظبي تصادر 10 آلاف قطعة غيار سيارات مقلدة في العين

العين (وام)

صادرت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، خلال دهم أحد المساكن الشعبية في منطقة العين 10 آلاف و564 قطعة غيار سيارات مقلدة ومغشوشة وذلك ضمن جهودها بالتعاون مع بلدية العين لمحاربة ظاهرة الغش التجاري واستجابة لعدد من الشكاوى التي وردتها من المستهلكين بهذا الشأن.

وأفاد أحمد طارش القبيسي مدير إدارة الحماية التجارية بالإنابة بالدائرة، بأن الحملة جاءت بعد عمليات التقصي للأسواق التي تتم من خلال مفتشي الدائرة حيث تم مصادرة البضائع المضبوطة وتحرير مخالفة بحق الأفراد الذين يتاجرون بهذه المواد بشكل غير قانوني مستغلين المسكن الشعبي المؤجر.

وأوضح القبيسي، أن هذه الحملة تأتي في إطار عدد من حملات التفتيش التي تنفذها الدائرة ضمن خطتها السنوية الرامية إلى محاربة ظاهرة الغش التجاري في أبوظبي، مؤكدا في هذا السياق حرص الدائرة على المحافظة على النشاط التجاري في قطاع البيع بالتجزئة والذي يعد أحد أهم القطاعات التي تشهد نشاطا كبيرا في الإمارة.

وأشار إلى أن الدائرة تهدف من وراء تنفيذ هذه الحملة مع شركائها الاستراتيجيين في عدد من مناطق الإمارة إلى إرسال رسالة واضحة إلى أصحاب المحلات المعنية ببيع قطع غيار السيارات والأفراد بأهمية الالتزام بشروط وضوابط ممارسة النشاط التجاري والمحافظة على حقوق العلامات التجارية وحماية ملكيتها الفكرية وضمان حرية المنافسة إلى جانب حماية المستهلك من ممارسات الغش التجاري.

وقال إن الحملة أظهرت اكتشاف العديد من الممارسات والأساليب الجديدة التي يمارسها العديد من الأفراد بشكل غير قانوني باعتباره نشاطا تجاريا غير مصرح به مشددا على أن الدائرة ستتخذ العديد من التدابير والجزاءات بشأن تنظيم الأنشطة الاقتصادية ودعا المستهلكين إلى التواصل مع الدائرة من خلال مركز الاتصال الحكومي على الرقم 800555 للإبلاغ الفوري عن الأماكن التي تمارس الغش التجاري.