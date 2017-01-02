اقتصاد الصين.. وتوقع المستحيل في 2017

كريستوفر بالدينج*

في شهر ديسمبر من كل عام، يلتقي قادة الصين لوضع أجندتهم الاقتصادية للعام المقبل. وفي هذا الشهر ينصت مراقبو الصين لكل كلمة يتفوه بها هؤلاء القادة، كما كان مراقبو الكرملين أثناء الحرب الباردة. ويذكرنا ذلك بأن هذه التصريحات في مثل هذه اللقاءات قلّما يمكن التنبؤ بها، وبأن أفضل مصدر للتكهن بالاقتصاد الصيني ليس له علاقة عادة بهذا الاجتماع.

وفيما يلي بعض النقاط التي ينبغي أخذها في الحسبان العام المقبل، وأولها: مراقبة البيانات وليست قرارات نهاية العام.

خلال العام الماضي، كان قادة الصين يتحدثون عن خطط لخفض الإقراض وإصلاح كفة العرض والطلب. والعام الجاري يتحدثون عن مزيد من الخطط للقيام بالشيء ذاته. وفي هذه الأثناء، ارتفع إجمالي الإقراض من 246٪ من إجمالي الناتج المحلي إلى زهاء 265٪، بحسب الخبير الاقتصادي لدى «بلومبيرج» «توم أورليك».

ورغم أن كبح جماح الإقراض محوري لمعالجة كثير من المشكلات الاقتصادية في الصين، إلا أن الحكومة لا تزال تستهدف 6.5٪ نمواً خلال العام المقبل، وسيعتمد قدر كبير من هذا النمو على مزيد من الديون. لذا، لابد من عدم الاكتراث كثيراً بالتصريحات، والتركيز أكثر على البيانات، خصوصاً المؤشرات، مثل نمو الإقراض، وأسعار العقارات.

ثانياً: اقتفاء أثر «مجلس الاحتياطي الاتحادي» (البنك المركزي الأميركي)، إذ لا تزال الصين، شاءت أم أبت، مرتبطة بالاقتصاد الأميركي، ولسوء الحظ ليس كل شيء جيد بالنسبة لواشنطن هو في الوقت ذاته جيد بالنسبة لبكين. وفي ظل إحكام سوق العمل في الولايات المتحدة، ووعد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بتحفيز اقتصادي قدره تريليون دولار، يبدو مؤكداً أن المركزي الأميركي سيرفع أسعار الفائدة في 2017.