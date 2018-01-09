حمدان بن محمد يشهد توزيع جوائز محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب

فهد الأميري (دبي)

رعى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، حفل توزيع جائزة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب الذي نظمته دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، في مركز دبي التجاري العالمي أمس.

وبدأ الحفل بالسلام الوطني، ثم شاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً لتاريخ الجائزة ومراحل تطورها والمشاريع الفائزة في دورتها العاشرة من داخل الدولة والوطن العربي.

وقام سمو ولي عهد دبي بتكريم الجهات الداعمة لريادة الأعمال على مستوى الدول العربية الشقيقة، حيث كان بنك مصر في جمهورية مصر العربية ضمن قائمة الجهات الفائزة التي ضمت برنامج «بادر» في المملكة العربية السعودية عن فئة حاضنات ومسرعات الأعمال.

وأما عن فئة أفضل مبادرة مجتمعية فقد فازت مؤسسة «زين للإيداع» في المملكة الأردنية الهاشمية، وفاز المشروع الوطني لدعم الشباب في دولة الكويت بفئة تنمية قطاع ريادة الأعمال، فيما فازت جامعة «البوليتيكينك» في فلسطين بجائزة فئة الجامعة الداعمة لريادة الأعمال.