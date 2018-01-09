نيويورك (رويترز)

قال تشارلز بينر الشريك بشركة جانا بارتنرز إن شركته ونظام تقاعد معلمي ولاية كاليفورنيا، وهما من المساهمين في شركة آبل، يحثان الشركة المصنعة للهواتف الذكية على اتخاذ خطوات لحل ما يعتبرانه مشكلة متنامية تتمثل في إدمان الشباب استخدام الآيفون. وبعث جانا بارتنرز ونظام تقاعد معلمي ولاية كاليفورنيا برسالة إلى «آبل» يوم السبت يطالبانها ببحث تطوير برنامج يسمح للآباء والأمهات الحد من استخدام أبنائهم للهاتف.

وأضافت الصحيفة أنهما طلبتا من «آبل» أيضاً بحث أثر الاستخدام المفرط للهواتف الذكية على الصحة العقلية. ولم يرد نظام تقاعد معلمي ولاية كاليفورنيا، وهو أحد أكبر صناديق التقاعد العام في البلاد، وأبل على طلبات للتعليق.

وأصبحت قضية إدمان الشباب للهواتف المحمولة مبعث قلق متزايد في الولايات المتحدة، إذ يشكو الآباء من أن أبناءهم لا يمكنهم التخلي عن هواتفهم المحمولة.

ووفقاً لدراسة أجرتها مؤسسة كومون سينس ميديا عام 2016 يشعر نصف المراهقين في الولايات المتحدة أنهم أدمنوا هواتفهم المحمولة، وأن عليهم الرد فوراً على الرسائل النصية التي تصلهم.

وسلط الضوء على قضية إدمان الهواتف المحمولة بعد أن أعلنت نجمة قناة ديزني التلفزيونية السابقة سيلينا جوميز (24 عاماً) أنها ألغت جولة عالمية في عام 2016 للعلاج من الاكتئاب وتراجع ثقتها في النفس وهي مشاعر ربطتها بإدمانها لوسائل التواصل الاجتماعي.