باحثون ينتجون «خيوط عناكب» صناعية

باريس (أ ف ب)

أكد فريق من الباحثين التوصل إلى إنتاج خيوط عناكب صناعية، وهي ألياف أدق من الشعر بثلاثين مرة وأمتن من الفولاذ، على ما جاء في دراسة جديدة.

وتفرز غدد العناكب هذه الخيوط لاستخدامها في بناء بيوتها، لكن العلماء توصلوا إلى إنتاج هذه الخيوط صناعياً من دون الاعتماد على العناكب.

وقال الباحث في جامعة اوبسالا السويدية والمشارك في إعداد الدراسة المنشورة في مجلة «نيتشر كميكل بايولوجي» يان يوهانسون «لقد صممنا بروتيناً للحرير من خلال أنواع عدة من العناكب».

وبحسب الدراسة، يمكن استخدام هذا البروتين لإنتاج كميات كبيرة من خيوط العناكب. ويمكن أن تستخدم هذه الخيوط في الطب وأيضا في مجال النسيج لإنتاج سترات واقية من الرصاص لكون الخيوط خفيفة ومتينة، فضلاً عن أنواع جديدة من الملابس الرياضية.

ولم يكن ممكناً الاعتماد على العناكب لإنتاج هذه الخيوط، لأن العناكب لا يمكن تربيتها في مكان مشترك إذ إنها تفترس بعضها، كما أن وتيرة التكاثر عندها بطيئة.

وتنتج العناكب شباكها بعد إفراز المادة البروتينية من غددها، وتتكفل قناة ضيقة بإخراجها على شكل خيوط، وفي هذه القناة تتغير الحموضة والضغط، وهو ما يجعل البروتينات تتكثف على بعضها وتتحول إلى خيوط.

أما الخيوط الصناعية، فستخرج من جهاز يحاكي قناة إنتاج الخيوط لدى العناكب ويقوم بالوظائف نفسها، وفقا للباحثين.