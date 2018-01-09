تحســن معنويات المستثمـريــن بمنطقــة اليــورو في ينايـر



تاريخ النشر: الثلاثاء 09 يناير 2018 برلين (رويترز) كشف مسح نشرت نتائجه أمس، تزايد تفاؤل المستثمرين في منطقة اليورو في يناير مع تحسن الاقتصاد العالمي وتجاهل المستثمرين لعدم تشكيل حكومة جديدة في ألمانيا، لكن مجموعة سنتكس للأبحاث حذرت من خطر حدوث نشاط مفرط. وارتفع مؤشر سنتكس لمنطقة اليورو، الذي يعتمد على مسح يشمل 929 مستثمراً، إلى 32.9 في يناير من 31.1 في ديسمبر. وتفوق القراءة متوسط التوقعات الذي بلغ 31.5. وسجل مؤشر فرعي يرصد الوضع الحالي أعلى مستوى له منذ أغسطس 2007. وقالت شركة الأبحاث ومقرها فرانكفورت: «الاقتصاد في جميع مناطق العالم يبدو مستقراً وإيجابياً ويظهر تحسناً متوسطاً»، بما في ذلك منطقة اليورو وشرق أوروبا وأميركا اللاتينية. وأضافت أن الشركات لا تأبه على ما يبدو لعدم تشكيل حكومة ائتلافية جديدة في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، والتي تديرها حكومة تسيير أعمال منذ الانتخابات التي أجريت في سبتمبر. وزاد مؤشر يقيس أداء ألمانيا إلى 40.1 في يناير من 39.1 في الشهر السابق.