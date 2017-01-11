سامي عبدالعظيم (دبي)

انتزع العين صدارة جدول الدوري من الجزيرة إثر فوزه على مضيفه حتا أمس 3-2 على ستاد حمدان بن راشد ضمن المباراة المؤجلة من الجولة السابعة لدوري الخليج العربي بعد مواجهة مثيرة وقوية في شوطيها، حيث كان العين البادئ بالتسجيل عن طريق اللاعب البرازيلي دوجلاس بعد مرور 28 دقيقة من صافرة البداية، ثم عزز مواطنه كايو النتيجة بتسديدة صاروخية قوية من خارج خط الـ 18 وسط غياب الرقابة المطلوبة من لاعبي حتا، ثم أضاف خميس العجماني مدافع حتا الهدف الثالث بالخطأ في مرماه في الدقيقة 81 قبل أن يقلص البديل عيسى عبيد النتيجة في الدقيقة 82 ثم أحرز البرازيلي روزا لاعب حتا الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 95، ليرفع «الزعيم» رصيده إلى 30 نقطة في الصدارة بفارق نقطة عن الجزيرة والوصل، في حين تجمد رصيد حتا عند 15 نقطة، علماً بأن العين لديه مباراة مؤجلة مع الجزيرة من الجولة الثامنة للمسابقة على ستاد هزاع بن زايد.

وخاض حتا المواجهة بلاعبين أجنبيين فقط لعدم اكتمال قيد اللاعب البرازيلي رافاييل دا سيلفا وغياب زميله الروماني أدريان بسبب الإيقاف إثر حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة أمام الوصل في الجولة الأخيرة من الدور الأول.

وحقق لاعبو العين أفضلية مطلقة على مجريات اللعب بعد صافرة الحكم باعتماد أسلوب الضغط العالي من العمق والأطراف على مرمى عبيد ثاني وتسنت له فرص مثالية للتسجيل على مرمى حتا ولكنها افتقدت إلى اللمسة الأخيرة من اللاعب دوجلاس بعد نحو 6 دقائق فقط.

وفوت سعيد الكثيري فرصة إحراز هدف التقدم للعين بعدما تلقى تمريرة «متقنة» من عمر عبدالرحمن سيطر عليها الحارس عبيد ثاني في الوقت المناسب في الدقيقة 8 بعد هفوة كبيرة من المدافعين.