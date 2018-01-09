%11.54 زيادة في أعداد السائحين إلى الفلبين

دبي (الاتحاد)

ارتفع عدد السياح إلى الفلبين خلال الأشهر العشرة الأولى من 2017 بنسبة 12% مقارنة بالفترة نفسها في 2016. وأظهرت بيانات وزارة السياحة الفلبينية أن 5.5 مليون سائح زاروا الفلبين العام الماضي، مقابل 5 ملايين زائر في عام 2016. وبلغت الإيرادات المسجلة لدى وزارة السياحة الفلبينية من يناير إلى سبتمبر 4.8 مليار دولار بارتفاع قدره 36% عن 2016 الذي أدخل عائداً سياحياً بحدود 3.5 مليار دولار.

وقالت واندا كورازون تيو وزيرة السياحة الفلبينية إن السياح الكوريين الجنوبين يمثلون أكبر سوق سياحية، حيث استقطبت الفلبين 1.332.141 مليون زائر كوري العام الفائت، تليها في المرتبة الثانية الصين بـ810.807 ألف سائح.