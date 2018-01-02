«الشارقة الإسلامي» يرفع رأسماله عبر إصدار صكوك قابلــة للتحويـل إلى أسهم عادية

الشارقة (الاتحاد)

تلبية لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أعلن مصرف الشارقة الإسلامي، المصرف الإسلامي الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إتمامه تحويل صكوك بقيمة 266.8 مليون درهم إلى أسهم في رأسمال المصرف، لصالح صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، وذلك تزامناً مع عام الخير.

أكد معالي عبدالرحمن العويس، رئيس مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي، أن اختيار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للمصرف كاستثمار آمن لصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي يعد مفخرة لنا جميعاً في إدارة مصرف الشارقة الإسلامي، وسيعمل صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي على استخدام العائدات المحققة من أرباح أسهم المصرف لدعم الأنشطة الخيرية الهادفة في إمارة الشارقة.

وأشار أن عملية إصدار الصكوك تمت في أعقاب موافقة الجمعية العمومية للمصرف خلال اجتماعها السنوي الذي عُقد في شهر مارس الماضي على إصدار صكوك قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة توازي 10 بالمائة من رأسمال المصرف، لصالح جهة تحدد من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة، وتحويلها بعد ذلك إلى أسهم عادية بقيمة اسمية مقدارها درهم واحد للسهم وغير قابلة للتداول.

وقد حصل المصرف على الموافقات اللازمة من هيئة الأوراق المالية والسلع ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وسوق أبوظبي للأوراق المالية.