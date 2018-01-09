ماكرون يباشر زيارته للصين سالكاً طرق الحرير

شيان (وكالات)

باشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته لدولة الصين أمس، عند منابع طرق الحرير القديمة في مدينة شيان مهد الحضارة الصينية، داعياً من هذا الموقع الرمزي إلى قيام تحالف بين باريس وبكين على الصعيدين التجاري والمناخي. ووصل الرئيس الفرنسي صباح أمس إلى شيان، العاصمة القديمة لإمبراطورية الصين، التي انطلقت منها طريق الحرير، المحور التجاري القديم الذي بات مطروحاً مجدداً.

وكان الرئيس الصيني شي جينبينغ أطلق في 2013 مبادرة ضخمة تتضمن استثمارات بقيمة ألف مليار دولار، لإقامة طرق ومرافئ وسكك حديد ومجمعات صناعية عبر الصين وأوروبا وآسيا.

ويغطي مشروع «طرق الحرير الجديدة» أو مبادرة «الحزام والطريق»، 65 دولة تمثل 60% من سكان العالم، ونحو ثلث إجمالي الناتج العالمي.

وقال ماكرون في خطاب مطول حول العلاقات الفرنسية الصينية ألقاه في شيان، إن «فرنسا تمر بتحول عميق، ومعها أوروبا لبناء تعاون متوازن مع صين»، داعياً إلى تحديد «القطاعات التي يمكننا فيها التعاون وفتح أسواقنا من الجانبين، وتلك التي لا نريد ذلك فيها». ودعا إلى تحقيق «تقدم» في مشروع طرق الحرير الجديدة الذي أطلقه شي جينبينغ عام 2013 لترسيخ العلاقات التجارية الصينية عبر أوروبا وآسيا.