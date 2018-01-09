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الشركة تحصل على خطوط ائتمان جديدة لمحفظة مشاريعها

«دريك آند سكل» تستكمل إعادة هيكلة ديونها
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تاريخ النشر: الثلاثاء 09 يناير 2018

دبي (الاتحاد)

نجحت «دريك آند سكل إنترناشيونال» للهندسة والإنشاءات، في استكمال إعادة هيكلة ديونها المصرفية العامة في الإمارات والحصول على خطوط ائتمانية جديدة وتسهيلات بنكية تشمل رأس المال العامل لدعم محفظة مشاريعها الحالية قيد التنفيذ ومشاريعها الجديدة. وحظيت الشركة بدعم من جميع دائنيها بشأن إعادة هيكلة ديونها المصرفية العامة في الإمارات.

وتوصلت الشركة خلال الربع الأخير من العام المنصرم إلى عقد اتفاق مع 9 بنوك إقليمية ومحلية لإعادة هيكلة وتمويل مبلغ 566 مليون درهم، أي ما يمثل 56% من إجمالي ديونها المصرفية العامة البالغة 1.07 مليار درهم حتى 30 سبتمبر2017. وبناءً عليه، تم تمديد مدة وتاريخ استحقاق الديون العامة (566 مليون درهم) مع إعادة جدولة تاريخ السداد إلى 3 سنوات.

وفي إطار بيانات الشروط الجديدة الموقعة مع البنوك المذكورة، تمكنت الشركة من الحصول على خطوط ائتمان جديدة وتسهيلات بنكية لرأس المال العامل، وذلك فيما يتعلق بمحفظة مشاريعها الحالية قيد التنفيذ ومشاريعها المستقبلية في الدولة.

ومن جهة أخرى، تم تحديد تاريخ استحقاق الجزء الباقي من الديون المصرفية العامة للشركة، والبالغة قيمته 440 مليون درهم على شكل صكوك، في نوفمبر من عام 2019. وستبدأ الشركة المفاوضات مع دائني الصكوك حول إعادة تمويل الجزء المذكور أعلاه، وذلك خلال النصف الثاني من السنة المالية 2018.

ووصل إجمالي قيمة الديون المصرفية للمجموعة بتاريخ 30 سبتمبر2017 إلى 2.92 مليار درهم، علماً أنّ الديون المصرفية العامة للشركة وديون المشاريع تمثل ما نسبته 34% و66% على التوالي من إجمالي الديون المصرفية. ... المزيد
     
 

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