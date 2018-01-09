«دريك آند سكل» تستكمل إعادة هيكلة ديونها

دبي (الاتحاد)

نجحت «دريك آند سكل إنترناشيونال» للهندسة والإنشاءات، في استكمال إعادة هيكلة ديونها المصرفية العامة في الإمارات والحصول على خطوط ائتمانية جديدة وتسهيلات بنكية تشمل رأس المال العامل لدعم محفظة مشاريعها الحالية قيد التنفيذ ومشاريعها الجديدة. وحظيت الشركة بدعم من جميع دائنيها بشأن إعادة هيكلة ديونها المصرفية العامة في الإمارات.

وتوصلت الشركة خلال الربع الأخير من العام المنصرم إلى عقد اتفاق مع 9 بنوك إقليمية ومحلية لإعادة هيكلة وتمويل مبلغ 566 مليون درهم، أي ما يمثل 56% من إجمالي ديونها المصرفية العامة البالغة 1.07 مليار درهم حتى 30 سبتمبر2017. وبناءً عليه، تم تمديد مدة وتاريخ استحقاق الديون العامة (566 مليون درهم) مع إعادة جدولة تاريخ السداد إلى 3 سنوات.

وفي إطار بيانات الشروط الجديدة الموقعة مع البنوك المذكورة، تمكنت الشركة من الحصول على خطوط ائتمان جديدة وتسهيلات بنكية لرأس المال العامل، وذلك فيما يتعلق بمحفظة مشاريعها الحالية قيد التنفيذ ومشاريعها المستقبلية في الدولة.

ومن جهة أخرى، تم تحديد تاريخ استحقاق الجزء الباقي من الديون المصرفية العامة للشركة، والبالغة قيمته 440 مليون درهم على شكل صكوك، في نوفمبر من عام 2019. وستبدأ الشركة المفاوضات مع دائني الصكوك حول إعادة تمويل الجزء المذكور أعلاه، وذلك خلال النصف الثاني من السنة المالية 2018.