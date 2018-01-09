دبي (الاتحاد)

وقع بنك الإمارات دبي الوطني، اتفاقية لتقديم خدمات التقاص لشركة «اندكس للأوراق المالية» التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها. أقيم حفل التوقيع بحضور خالد الشيخ، مدير إدارة الترخيص في هيئة الأوراق المالية والسلع؛ وعدد من كبار المسؤولين في سوق دبي المالي؛ وسوق أبوظبي للأوراق المالية؛ وبنك الإمارات دبي الوطني وشركة إندكس للأوراق المالية.

وقال طارق بن هندي، نائب رئيس تنفيذي ورئيس المنتجات والخدمات الاستشارية لدى مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «تتهيأ بورصات الإمارات لارتفاعات في مستويات نشاط التداول، بينما يتوقع قطاع الوساطة في الدولة انتعاشاً في المستقبل المنظور. وبصفته أول «عضو تقاص عام» يوفر خدمات التقاص والتسوية للتداول في أسواق الأسهم في الدولة؛ يمتلك بنك الإمارات دبي الوطني كافة المقومات التي تتيح له توفير الدعم للشركات العاملة في القطاع، ويسعدنا أن يتم اختيارنا من قبل شركة اندكس للأوراق المالية لتقديم مجموعة من الخدمات والأدوات والمنتجات المبتكرة لتعزيز كفاءة أعمالها».

من جهته، قال محمد أيمن الجعبة، مدير عام شركة اندكس للأوراق المالية: «إن توفير رخص متعددة لأعمال الوساطة يعتبر خطوة هامة قامت بها هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة لتطوير صناعة الوساطة في الأوراق المالية بما يحقق مستوى أعلى من الحماية للمستثمرين، وتخفيض أعباء شركات الوساطة بالإضافة إلى الارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها هذه الشركات. ونحن سعداء للغاية لاختيارنا بنك الإمارات دبي الوطني ليقوم بعمليات التقاص الخاصة بتداولات الشركة، كونه أكبر البنوك المحلية المرخصة من الهيئة لتقديم خدمة التقاص والتسوية، إلى جانب الكفاءة والمهنية التي يتمتع بها البنك على امتداد عملياته، ومكانته المتميزة كأحد أبرز المؤسسات المالية في الدولة والمنطقة ككل، مما يضمن تحقيق حماية أكبر للمستثمرين».