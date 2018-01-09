دبي (الاتحاد)
وقع بنك الإمارات دبي الوطني، اتفاقية لتقديم خدمات التقاص لشركة «اندكس للأوراق المالية» التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها. أقيم حفل التوقيع بحضور خالد الشيخ، مدير إدارة الترخيص في هيئة الأوراق المالية والسلع؛ وعدد من كبار المسؤولين في سوق دبي المالي؛ وسوق أبوظبي للأوراق المالية؛ وبنك الإمارات دبي الوطني وشركة إندكس للأوراق المالية.
وقال طارق بن هندي، نائب رئيس تنفيذي ورئيس المنتجات والخدمات الاستشارية لدى مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «تتهيأ بورصات الإمارات لارتفاعات في مستويات نشاط التداول، بينما يتوقع قطاع الوساطة في الدولة انتعاشاً في المستقبل المنظور. وبصفته أول «عضو تقاص عام» يوفر خدمات التقاص والتسوية للتداول في أسواق الأسهم في الدولة؛ يمتلك بنك الإمارات دبي الوطني كافة المقومات التي تتيح له توفير الدعم للشركات العاملة في القطاع، ويسعدنا أن يتم اختيارنا من قبل شركة اندكس للأوراق المالية لتقديم مجموعة من الخدمات والأدوات والمنتجات المبتكرة لتعزيز كفاءة أعمالها».
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