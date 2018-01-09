«النابودة» تدشن شركة جديدة لإدارة المنشآت

دبي (الاتحاد)

دشنت مجموعة النابودة للمشاريع، شركة لإدارة المنشآت. وستكون الشركة الجديدة تحت إدارة مجموعة النابودة للإنشاءات، وذلك في خطوة استراتيجية تدعم القدرة الفريدة التي تتمتع بها المجموعة على الاكتفاء الذاتي في التوريد وتوفير احتياجات المشروعات من داخل المجموعة.

وتتكامل إدارة المنشآت مع المحفظة الحالية من الخدمات الأساسية التي توفرها مجموعة النابوده للإنشاءات، التي من بينها الهندسة المدنية والبناء وأعمال الكهرباء والميكانيكا والسباكة، كما أنها تعزز مكانة المجموعة كمزود خدمات متكامل في السوق، وستوفر الشركة الجديدة التي تحمل اسم النابودة لإدارة المنشآت مجموعة متكاملة من حلول إدارة الممتلكات والمرافق، مستعينة في ذلك بسنوات الخبرة الداخلية الطويلة التي تتمتع بها المجموعة في إدارة أكثر من 100 من منشآت الشركة التجارية والسكنية والصناعية وصيانتها.

وقال سنان عبدالله النابوده، الرئيس التنفيذي لمجموعة النابوده للإنشاءات: «إن تنويع خبراتنا بالدخول في مجال إدارة المنشآت من شأنه تعزيز استراتيجية مجموعة النابوده للإنشاءات الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي. كذلك فإن دخول شركة النابوده لإدارة المنشآت سيكون من شأنه تحقيق قدر أكبر من التكامل بين مؤسسات المجموعة، إلى جانب دفع مصالحنا التجارية إلى النمو في قطاعات جديدة».

وتتخصص شركة النابوده لإدارة المنشآت، التي دخلت بالفعل حيز التشغيل، في توفير خدمات الإدارة المتكاملة للمنشآت، وهو مجال متعدد الأنشطة ويقوم على التخصص والتوريد الذاتي لكل من الخدمات الخفيفة والثقيلة، إضافة إلى خدمات متخصصة، مثل خدمات الأمن والخدمة الخاصة والطاقة وإدارة المخلفات والعناية بالحدائق ومكافحة الآفات وتنظيف خزانات المياه.