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بدءاً من بطولة 2026

زيادة عدد منتخبات المونديال إلى 48 فريقاً
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تاريخ النشر: الأربعاء 11 يناير 2017

زوريخ (رويترز)

صوت الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أمس، لصالح زيادة عدد فرق كأس العالم إلى 48 من شكلها الحالي، الذي يضم 32 فريقاً، ليتجاهل المخاوف بأن يؤدي التوسع إلى انخفاض المستوى العام للبطولة، وأن يجعلها طويلة للغاية وغير عملية. وقال الاتحاد الدولي في حسابه على تويتر، إن مجلس الفيفا - وهي الجهة التي تتخذ القرارات - صوت بالإجماع في صالح التغيير، الذي سيتم تطبيقه في بطولة 2026.

وسيتضمن النظام الجديد دوراً للمجموعات يتكون من 16 مجموعة تضم كل واحدة ثلاثة فرق.

وجعل جياني إنفانتينو رئيس الفيفا - الذي خلف سيب بلاتر في فبراير الماضي - من زيادة حجم كأس العالم، أحد وعوده خلال حملته الانتخابية الناجحة.

واقترح إنفانتينو في البداية بطولة من 40 فريقاً، لكنه أضاف لاحقاً ثمانية فرق أخرى إلى هذا المجموع في أكتوبر.

ويملك كل من الاتحادات 211 الأعضاء في الفيفا صوتاً واحداً في الانتخابات الرئاسية، ولم يشارك 135 منهم من قبل في كأس العالم، لذا فإن زيادة حجم البطولة كان من المرجح دائماً أن يمثل إغراء. ... المزيد
     
 

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