«أبوظبي الإسلامي» يعيّن مديراً عالمياً لخدمات المؤسسات

أبوظبي (الاتحاد)

عين مصرف أبوظبي الإسلامي، سامي الأفغاني مديراً عالمياً لوحدة الخدمات المصرفية للمؤسسات والشركات التابعة للمصرف. ويمتلك سامي خبرات طويلة تتجاوز 30 عاماً في القطاع المصرفي، وهو يشكل إضافة قيّمة إلى مصرف أبوظبي الإسلامي، لما يتمتع به من معرفة واسعة في مجال التمويل المؤسسي وإدارة المخاطر على الصعيد الإقليمي والدولي. وقبل انضمامه إلى مصرف أبوظبي الإسلامي، شغل سامي منصب الرئيس التنفيذي لبنك صفوة الإسلامي في الأردن، كما شغل أيضاً خلال مسيرته المهنية العديد من المناصب القيادية لدى عدد من المؤسسات البارزة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا.وتندرج تحت مسؤوليات سامي في منصبه الجديد كمدير عالمي للخدمات المصرفية للمؤسسات والشركات في مصرف أبوظبي الإسلامي إدارة وحدتي الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المتوسطة والصغيرة في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب قيادة وحدتي الصفقات التجارية الدولية وإدارة المدفوعات والنقدية.

وقال خميس بوهارون، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بالإنابة لمصرف أبوظبي الإسلامي: «يمثّل سامي إضافة قيّمة لما يتمتع به من خبرة طويلة في القطاع المصرفي، حيث سيدعم وحدة الخدمات المصرفية للمؤسسات والشركات برؤية جديدة ومدروسة. وسيلعب سامي دوراً بارزاً في تعزيز نمو الوحدة من خلال دفع عجلة الابتكار، وتوفير حلول تلبي احتياجات عملائنا».