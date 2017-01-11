العين يتمسك بحقوقه في «قضية فاندرلي» ويطالب بـ «حيثيات حكم الآسيوي»

معتز الشامي (دبي)

دخلت قضية قيد البرازيلي فاندرلي لاعب النصر، منعطفاً جديداً، وذلك بشكوى العين ضد قيد اللاعب، بجنسية برازيلية، بعد ثبوت عدم صحة جنسيته الأولى كلاعب إندونيسي، وفق مستندات الاتحاد الآسيوي الذي أصدر قراراً بمعاقبة النادي واللاعب.

وبعد انتقال القضية للتداول في لجنتي أوضاع وانتقالات اللاعبين والانضباط، صدر القرار بعدم ممانعة قيد اللاعب، بينما عاقبت الانضباط نادي النصر بغرامة 200 ألف درهم لتقديم أوراق غير صحيحة في قيد اللاعب.

وقرر نادي العين التصعيد للدفاع عن حقوقه في القضية، واختصام لجنة أوضاع اللاعبين، والمطالبة باعتبار النصر خاسراً للمباراة، بسبب مخالفة المادة 10 من التعميم السنوي، والتي تمنع قيد اللاعب بجنسيتين مختلفتين للنادي نفسه خلال الموسم، فضلاً عن اختصام اتحاد الكرة، ولجنة أوضاع اللاعبين كأطراف في القضية، لعدم احترام لوائحهم الداخلية، والسعي للبحث عن ثغرات لقيد لاعب بصفوف أحد الأندية، بحسب شكوى «البنفسج».

وطلب العين من مستشاره القانوني، تقديم طلب لهيئة التحكيم، بمطالبة الاتحاد الآسيوي والنصر واتحاد الكرة، بإحضار نسخة عن حيثيات الحكم الآسيوي في القضية، والتي أوردت اعترافات النادي بعلمه بالواقعة وبتقديم جواز مزور، وأيضاً اعترافات اللاعب، وإبداء رفض خطاب اللجنة إلى الاتحاد الآسيوي، والذي كان عبارة عن استفسار حول قيد اللاعب بجنسيته الأصلية كبرازيلي، حيث جاء الرد بعدم ممانعة الاتحاد الآسيوي بقيده كبرازيلي.