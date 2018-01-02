3 جيجاواط القدرة الاستيعابية لمشاريع «مصدر» بقطاع الطاقة المتجددة

سيد الحجار(أبوظبي)

أكدت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» حرصها على استكشاف سبل التعاون المستقبلي في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، لاسيما في الدول التي تشهد إقبالاً ملحوظاً على تبني ونشر هذه التقنيات، وذلك خلال فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، الذي تنطلق فعالياته بأبوظبي يناير الحالي، مؤكدة الاهتمام باستعراض إنجازاتها وخبراتها مع الشركاء الاستراتيجيين المحليين والإقليميين والدوليين خلال الحدث.

وقال محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لـ«مصدر» في تصريحات لـ«الاتحاد» إن الطاقة المتجددة أصبحت خياراً استراتيجياً للحد من تداعيات التغير المناخي، وضمان أمن الطاقة، موضحاً أن «مصدر» عملت على نشر مشاريع طاقة متجددة منذ العام 2006 وحتى الآن محلياً وإقليمياً وعالمياً بقدرة إنتاجية تصل إلى 3 جيجاواط منها ما دخل مرحلة التشغيل، ومنها ما يزال قيد التطوير.

وأوضح أن ما حققته «مصدر» في قطاع الطاقة المتجددة، على مدى ما يزيد عن عقد من الزمن، يجعلها ضمن الشركات العالمية الرائدة التي تتمتع بسجل حافل ومحفظة مشاريع تشمل مختلف تقنيات الطاقة المتجددة وأحدثها، بدءاً من أنظمة الطاقة الصغيرة، ووصولاً إلى المشاريع الكبيرة على مستوى المرافق الخدمية والمبتكرة، مثل محطات الرياح البحرية العائمة، مروراً بتقنيات تحلية المياه بالاعتماد على الطاقة المتجددة وتحويل النفايات إلى طاقة.

وأضاف: سنكشف خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة عن نتائج برنامج مصدر التجريبي لتحلية المياه بالاعتماد على الطاقة المتجددة الذي أثبت نجاحه وفعاليته في خفض استهلاك الطاقة وكلفة إنتاج المياه، فضلاً عن نتائج مسابقة تصميم المرحلة الثانية من شبكة النقل دون سائق التي تخدم مدينة مصدر، بالإضافة إلى الإعلان عن العديد من الاتفاقيات والشراكات في قطاع الطاقة المتجددة.