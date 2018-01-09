أبوظبي (الاتحاد)
كشف سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، ومجلس التنمية الاقتصادية - البحرين، عن توقيع أول اتفاقية من نوعها في المنطقة لتعزيز التعاون المشترك حول تطوير مجالات وتطبيقات التكنولوجيا المالية، والمساهمة في تحويل المنطقة لبيئة دعم متكاملة وحيوية لازدهار أعمال مؤسسات التكنولوجيا المالية.
وتشكل الاتفاقية إطار عمل شامل يتيح للطرفين تبادل المعلومات والخبرات، وتسهيل انتقال الشركات الناشئة، والكفاءات المهنية، وتبادل المعرفة بين الجهتين. كما تمكّن الاتفاقية كلاً من سوق أبوظبي العالمي ومجلس التنمية الاقتصادية - البحرين من تطوير وإطلاق المبادرات الهادفة لتعزيز التنمية الاقتصادية ونمو قطاعات الخدمات المالية في المنطقة عبر توظيف أحدث التقنيات، وتسليط الضوء على مرتكزات نمو وتطور قطاع التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
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وتتيح الاتفاقية لكلا الجانبين التعاون الوثيق فيما يتعلق بتبادل المعلومات حول أحدث المستجدات والخدمات والمنتجات المتصلة بالتكنولوجيا المالية، والعمل المشترك لتطوير جوانب التمويل الإسلامي، وإطلاق مبادرات التكنولوجيا المالية في المنطقة، وتفعيل نقل المعرفة الأكاديمية والمهنية، وتصميم وتقديم برامج مسرعات الأعمال، وتطوير مختلف التقنيات الداعمة للنمو مثل حلول الدفع الرقمية، وتقنيات سلاسل الكتل الرقمية «بلوك تشين»، بالإضافة لتمكين شركات التكنولوجيا المالية الناشئة من الحصول على كل المعلومات المطلوبة من كلا الجهتين عبر تحديد نقطة تواصل مشتركة.
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