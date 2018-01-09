«موانئ دبي العالمية» تعتزم تطوير ميناء جدة

يوسف العربي (دبي)
أكد سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»، أن المجموعة انتهت من خطة متكاملة لتطوير ميناء جدة السعودي ليصبح ميناءً محورياً بالمنطقة، مضيفاً أن المجموعة تقدمت بهذه الخطة إلى الهيئة العامة للموانئ السعودية للحصول على موافقتها ومباشرة تنفيذها.
وأوضح ابن سليم، في تصريحات على هامش احتفالية بمناسبة مرور 10 سنوات على إدراج أسهم موانئ دبي العالمية أن المجموعة متواجدة في المملكة منذ عام 1999، وهي أول مستثمر رئيس في ميناء جدة، ولديها رغبة في توسيع الاستثمارات في القطاع اللوجستي والتخزين وإعادة التصدير وقطاع الموانئ في المملكة.
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استثمارات مستهدفة
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