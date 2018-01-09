«موانئ دبي العالمية» تعتزم تطوير ميناء جدة

يوسف العربي (دبي)

أكد سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»، أن المجموعة انتهت من خطة متكاملة لتطوير ميناء جدة السعودي ليصبح ميناءً محورياً بالمنطقة، مضيفاً أن المجموعة تقدمت بهذه الخطة إلى الهيئة العامة للموانئ السعودية للحصول على موافقتها ومباشرة تنفيذها.

وأوضح ابن سليم، في تصريحات على هامش احتفالية بمناسبة مرور 10 سنوات على إدراج أسهم موانئ دبي العالمية أن المجموعة متواجدة في المملكة منذ عام 1999، وهي أول مستثمر رئيس في ميناء جدة، ولديها رغبة في توسيع الاستثمارات في القطاع اللوجستي والتخزين وإعادة التصدير وقطاع الموانئ في المملكة.

وأضاف ابن سليم أن لدى مجموعة موانئ دبي طموحاً في توسعة الأعمال في ميناء جدة في سياق دعم رؤية 2030 التي أطلقتها المملكة مؤخراً لتغيير خريطة الاقتصاد، بالإضافة إلى الإعلان عن إطلاق مدينة «نيوم» فضلا عن اعتماد الميزانية الأكبر في تاريخها خلال العام الجاري، ما سيشجع لجذب مزيد من الاستثمارات والتوسعات إلى المملكة والمنطقة.

استثمارات مستهدفة