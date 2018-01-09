«الإمارات للألمنيوم» تطلق مسابقة الروبوت لطلبة الجامعات

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عن فرق الطلبة الثلاثة الذين تم اختيارهم للقائمة النهائية للجولة المقبلة من مسابقة الروبوت، وهي مسابقة مفتوحة لطلبة الجامعات لتصميم وتصنيع روبوت لاستخدامه لمواجهة التحديات في مصاهر الشركة.

وتتكون الفرق من طلاب من جامعة الإمارات وكلية التقنية العليا ومعهد روتشستر للتكنولوجيا في دبي. وستمول شركة الإمارات العالمية للألمنيوم الفرق الثلاثة لتطوير تصاميمهم.

وخلال الجولة الأولى قيّمت المشاركات بناءً على ثلاثة معايير وهي: السلامة، مستوى التفكير الابتكاري، والنهج العلمي والتقني الشامل.

وتتعاون شركة الإمارات العالمية للألمنيوم مع الجامعات المحلية والدولية في برنامجها للبحث والتطوير، فيما تعد مسابقة الروبوت هي الأولى التي تنظمها الشركة كمسابقة مفتوحة للطلاب لمواجهة التحدي الصناعي.

وقال عبد الله جاسم بن كلبان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «عملت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على تطوير التكنولوجيا في دولة الإمارات العربية المتحدة على مدى عقود، كما تلعب الشراكات الأكاديمية دوراً حيوياً في هذا الشأن من خلال الجمع بين أحدث طرق التفكير العلمي وخبراتنا الصناعية. ونأمل أن تشجع هذه المسابقة المفتوحة الطلاب على النظر إلى الوظائف التي تتعلق بمجال البحث والتطوير وتعزيز دور الجامعات المحلية في هذا المجال».