«الإمارات للألمنيوم» تطلق مسابقة الروبوت لطلبة الجامعات

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عن فرق الطلبة الثلاثة الذين تم اختيارهم للقائمة النهائية للجولة المقبلة من مسابقة الروبوت، وهي مسابقة مفتوحة لطلبة الجامعات لتصميم وتصنيع روبوت لاستخدامه لمواجهة التحديات في مصاهر الشركة.
وتتكون الفرق من طلاب من جامعة الإمارات وكلية التقنية العليا ومعهد روتشستر للتكنولوجيا في دبي. وستمول شركة الإمارات العالمية للألمنيوم الفرق الثلاثة لتطوير تصاميمهم.
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وتتعاون شركة الإمارات العالمية للألمنيوم مع الجامعات المحلية والدولية في برنامجها للبحث والتطوير، فيما تعد مسابقة الروبوت هي الأولى التي تنظمها الشركة كمسابقة مفتوحة للطلاب لمواجهة التحدي الصناعي.
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