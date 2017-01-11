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بتداولات قاربت 1.5 مليار درهم

الأسهم المحلية تتماسك أمام عمليات جني أرباح «مستحقة»
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تاريخ النشر: الأربعاء 11 يناير 2017

حاتم فاروق (أبوظبي)

تماسكت مؤشرات الأسواق المالية المحلية أمام عمليات جني أرباح تمت خلال جلسة أمس على عدد من الأسهم المضاربية بعدما شهدت ارتفاعات متتالية خلال الجلسات الماضية، فيما شهدت التعاملات سيولة واضحة دخلت على أسهم القطاع العقاري في كل من سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية.

وقاربت قيمة تداولات الأسواق المالية المحلية خلال جلسة أمس، نحو 1.5 مليار درهم، بعدما تعامل مستثمرو الأسهم على أكثر من 1.3 مليار سهم من خلال إتمام 12867 صفقة. ونجح مؤشر سوق دبي المالي في استقطاب سيولة بأكثر من 1.2 مليار درهم، ليغلق على ارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.1% عند مستوى 3725 نقطة، بعدما تعامل مستثمروه على 1.18 مليار سهم، عبر إتمام 10716 صفقة.

وبالمثل، استطاع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية على إنهاء الجلسة في المنطقة الخضراء خلال الدقائق الأخيرة من الجلسة، مسجلاً ارتفاعاً بـ 0.1% عند مستوى 4668 نقطة، بقيمة تداولات تجاوزت 243 مليون درهم وكمية 187 مليون سهم تمت من خلال إجراء 2151 صفقة.

وقال كفاح المحارمة مدير شركة الدار للخدمات المالية، إن سيولة الأسواق المالية المحلية خلال جلسة أمس، تنوعت للدخول على الأسهم المضاربية الصغيرة، فيما شهدت الأسواق دخولا استثماريا قويا استهدف الأسهم القيادية وفي مقدمتها «إعمار» و«أبوظبي الإسلامي» و«اتصالات».

وأفاد المحارمة بأن تنوع السيولة جعل الأسواق تتماسك أمام عمليات جني أرباح كانت متوقعة على عدد من الأسهم التي شهدت ارتفاعات متتالية خلال الجلسات الماضية خصوصاً الأسهم المضاربية الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن مستثمري الأسهم المحلية ما زالوا في انتظار المحفزات التي تقودهم للشراء خلال الفترة المقبلة ومنها على سبيل المثال الإعلان عن نتائج الشركات المدرجة بالأسواق وبالتالي بدء موسم التوزيعات على المساهمين. ... المزيد
     
 

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