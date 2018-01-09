«أبوظبي للجودة» يتحقق من عدادات الوقود بمحطات «أدنوك للتوزيع»

أبوظبي (الاتحاد)

أنهت إدارة مراقبة الأسواق لدى مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، الجهة المعنية بتطوير البنية التحتية للجودة في إمارة أبوظبي، عمليات التحقق من العدادات المستخدمة في قياس كمية الوقود في محطات البترول التابعة لشركة أدنوك للتوزيع في إمارة أبوظبي. وشملت عمليات التحقق 178 محطة وقود في إمارة أبوظبي، وبلغت نسبة مطابقة العدادات 99%. وقام المعنيون في أدنوك للتوزيع بتنفيذ كل عمليات الصيانة المطلوبة على العدادات التي تحتاج إلى صيانة للتأكد من استيفائها للمتطلبات والاشتراطات المعمول بها.

وقال سلطان المهيري، مدير إدارة خدمات المعلومات والمشاركة في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة: «تأتي خطوة المجلس للتحقق من عدادات البترول في إمارة أبوظبي انسجاماً مع أهدافه المتمثلة في إرساء معايير الجودة العالية في جميع التعاملات التجارية بما يسهم في تكريس علاقة شفافة وعادلة تراعي حقوق ومصالح الجميع ويجعل الإمارة بخدماتها ومنتجاتها مركزاً رائداً للجودة والمطابقة».

وأضاف المهيري أن المجلس ينفذ عمليات التحقق الدوري على كل محطات الخدمة العاملة في إمارة أبوظبي التابعة لشركة أدنوك للتوزيع لتعزيز ثقة المستهلكين في دقة جميع عدادات الوقود المستخدمة في المحطات، وتفعيل الجانب التثقيفي لدى أصحاب المركبات، داعياً المستهلكين إلى التأكد من وجود علامات التحقق على عدادات الوقود قبل تعبئة المركبات.

ويتم التحقق من جميع العدادات المستخدمة في محطات البترول التابعة لأدنوك للتوزيع في إمارة أبوظبي بشكل سنوي للتأكد من دقة وصحة قراءات هذه العدادات، والتأكد كذلك من مطابقتها لجميع الاشتراطات الواردة في التشريعات والمواصفات الإماراتية الخاصة بها، ويستخدم المجلس لهذه الغاية معايير مرجعية وإجراءات وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية. ويشرف على عمليات التحقق فريق من المسؤولين والخبراء الفنيين من المجلس لضمان انسيابية سير الإجراءات المتبعة، والتأكد من جودة عمليات التحقق واجتياز العدادات للاشتراطات والمتطلبات الفنية المعتمدة.