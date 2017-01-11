«دبي المالي العالمي» يطلق أول مسرّع للتكنولوجيا المالية في المنطقة

حسام عبدالنبي (دبي)

أطلق مركز دبي المالي العالمي، أول مسرّع للتكنولوجيا المالية في المنطقة بإمارة دبي، وذلك بالتعاون مع أكسنتشر، شركة الخدمات المهنية العالمية، متوقعاً أن يتم إطلاق المسرّع المسمى «فينتك هايف في مركز دبي المالي العالمي» في الربع الأول من العام 2017، حيث من شأن هذا المشروع أن يربط تكنولوجيا الخدمات المالية الحديثة بأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وأن يوفر منصة تجمع شركات الخدمات المالية والتكنولوجية تحت سقف واحد، ويهدف إلى تحسين تجربة العملاء وتعزيز الكفاءة التشغيلية في قطاع الخدمات المالية.

ويسعى مسرّع مركز دبي المالي العالمي إلى سد الفجوة المتمثلة في اجتذاب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نسبة 1% فقط من الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا المالية العالمي والمقدرة بقيمة تجاوزت 50 مليار دولار منذ العام 2010، وذلك عبر إنشاء منصة لتعزيز الابتكار وتسليط الضوء على نماذج ناجحة، إذ سيعمل المسرّع على تحديد بعض من أبرز رواد الأعمال والشركات من خلال عملية تنافسية، ومن ثم منحها فرصة تطوير الابتكارات واختبارها وتعديلها بالتعاون مع كبار التنفيذيين في مركز دبي المالي العالمي والمؤسسات المالية الإقليمية.

وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي ورئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي: «الاستراتيجية الوطنية للابتكار وخطة دبي 2021 تقضيان أن نصبح بين أكثر المدن ذكاء في العالم، لذا جاءت عضويتنا التأسيسية للمجلس العالمي للتعاملات الرقمية، إضافة إلى إطلاق مسرع التكنولوجيا المالية، لتمكين مركز دبي المالي العالمي من قيادة التطورات المبتكرة في قطاع الخدمات المالية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وتوجيه دفة اقتصاداتنا نحو آفاق جديدة تماماً».

وأشار إلى أنه تم اختيار أكسنتشر لإدارة وتشغيل مشروع مسرّع مركز دبي المالي العالمي، نظراً إلى خبرتها في بناء وتشغيل مختبرات ابتكار للتكنولوجيا المالية في لندن ونيويورك وهونج كونج، معتبراً أن هذا المسرّع الجديد يعكس التزام مركز دبي المالي العالمي بتوفير منظومة دولية للتكنولوجيا المالية من شأنها أن تلبي احتياجات أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، بما يتماشى مع خطة دبي 2021 واستراتيجية مركز دبي المالي العالمي 2024.