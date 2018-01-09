«مياه وكهرباء أبوظبي» تفوز بميدالية التميز الذهبية في مجال المسؤولية الاجتماعية

أبوظبي (الاتحاد)

تسلم عبد الله علي مصلح الأحبابي رئيس مجلس إدارة هيئة مياه وكهرباء أبوظبي ميدالية التميز الذهبية في مجال المسؤولية الاجتماعية على مستوى المنطقة العربية في دورتها الثالثة عشرة، التي قدمتها المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية للهيئة، تقديراً لدورها الكبير في توفير واستدامة الطاقة الكهربائية والمياه المحلاة.

وتم الإعلان عن فوز الهيئة بهذه الجائزة خلال الاحتفال الذي أقيم في دبي، وتم خلاله عرض تجربة الهيئة والتجارب الإماراتية والعربية الفائزة خلال الملتقى، بمشاركة شخصيات قيادية وإدارية رائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية.

وأعرب الأحبابي عن تقدير الهيئة ومجموعة شركاتها للمنظمة العربية للمسؤولية المجتمعية، مشيداً بجهودها ودورها في تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية على المستويين المحلي والإقليمي، وأثر ذلك في تحفيز المجتمعات للإسهام بشكل فاعل في المسؤوليات الاجتماعية والعمل على تحسين وتطوير عمل المسؤولية الاجتماعية ودعم برامجها في تحقيق التنمية المستدامة.

وتعمل الهيئة ومجموعة شركاتها وفق خطة شاملة لتحسين وتطوير البنية التحتية من خلال منهجية متكاملة تهدف إلى تنفيذ استراتيجيات توفير متطلبات البنية التحتية للإمارة والإسهام في النهضة الحضارية والمجتمعية التي تشهدها الدولة، وتلبية احتياجات التوسع السكاني والمشاريع التنموية والصناعية، بما يحقق تعزيز استدامة البنية التحتية، وفقاً لأعلى معايير الجودة والسلامة، وتشارك في تحقيق أهداف خطة أبوظبي، وعلى رأسها إنشاء منظومة متكاملة للوقاية والجاهزية لضمان سلامة المجتمع، وإعداد مناطق حضرية متكاملة تفي باحتياجات المجتمع، وتحقيق مشاركة فاعلة لأبناء الدولة في سوق العمل، وتقديم تجربة خدمات متعاملين متميزة.