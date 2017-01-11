نصف مليون سلعة مقلدة ومغشوشة بـ15 مليون درهم في قبضة «اقتصادية أبوظبي»

بسام عبد السميع (أبوظبي)
كشفت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، أمس، في مؤتمر صحفي عُقد بمقر نادى أبوظبي للإعلام الاقتصادي، عن تحقيق أكبر ضبطية للقطع المقلدة والمغشوشة لقطع غيار السيارات على مستوى إمارة أبوظبي بعد مصادرة أكثر من 500 ألف قطعة، تصل قيمتها السوقية إلى 15 مليون درهم.
قال محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال بالإنابة التابع للدائرة «إن ضبطية قطاع غيار السيارات التي تمت بأحد أكبر المستودعات في مدينة العين جاءت بعد التقصي والتحري من قبل مفتشي الدائرة بالتنسيق مع ممثلين من أصحاب العلامات التجارية».
وأوضح أن المستودع والمنشأة التجارية اللذين تمت مصادرة قطع غيار السيارات المقلدة والمغشوشة في العين بهما يمارسان نشاط بيع وتوزيع قطع غيار السيارات وسيتم اتخاذ إجراء الإغلاق حسب قانون الدائرة رقم 2 لعام 2009 مع إتلاف البضاعة المصادرة.
ودعا منيف المنصوري جمهور المستهلكين، إلى تحري الدقة والمعرفة اللازمة عند شراء قطع غيار السيارات والإبلاغ عن أي حالات يتم فيها رصد بيع القطع المقلدة والمغشوشة حفاظاً على سلامتهم وذلك من خلال الاتصال على الرقم المجاني 800555.
من جانبه، قال أحمد طارش القبيسي مدير إدارة الحماية التجارية بالإنابة، في تصريح خاص لـ«الاتحاد»، أمس، على هامش المؤتمر الصحفي، إن الدائرة تستخدم آلية الاستشعار المبكر لمنع وصول السلع المقلدة والمغشوشة إلى الدولة، عبر فرق البحث والتواصل مع أصحاب العلامات التجارية بالاطلاع على فواتير استيراد السلع قبل وصول السلعة والتأكد من أماكن تصنيعها بالتواصل مع الوكلاء والوقوف على صحة الجهات المصنعة. ولفت إلى أنه تم منع عدد من السلع المقلدة والمغشوشة عبر الاستشعار المبكر من خلال الجمارك والجهات المختصة في منافذ الدخول، ما أدى إلى منع دخول هذه السلعة. وأوضح أن الإجراء يأتي ضمن استراتيجية الدائرة لمنع وصول المنتج الضار إلى الأسواق قبل وصوله إلى الدولة، مشيراً إلى فرق التفتيش بالدائرة يقومون بجولات مستمرة على المراكز والأسواق الاستهلاكية، وكذلك التواصل مع الوكلاء وأصحاب العلامات التجارية لتحقيق أكبر قدر من حماية المستثمر والمستهلك معاً في آن واحد. ... المزيد