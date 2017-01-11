نصف مليون سلعة مقلدة ومغشوشة بـ15 مليون درهم في قبضة «اقتصادية أبوظبي»

بسام عبد السميع (أبوظبي)

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، أمس، في مؤتمر صحفي عُقد بمقر نادى أبوظبي للإعلام الاقتصادي، عن تحقيق أكبر ضبطية للقطع المقلدة والمغشوشة لقطع غيار السيارات على مستوى إمارة أبوظبي بعد مصادرة أكثر من 500 ألف قطعة، تصل قيمتها السوقية إلى 15 مليون درهم.

قال محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال بالإنابة التابع للدائرة «إن ضبطية قطاع غيار السيارات التي تمت بأحد أكبر المستودعات في مدينة العين جاءت بعد التقصي والتحري من قبل مفتشي الدائرة بالتنسيق مع ممثلين من أصحاب العلامات التجارية».

وأوضح أن المستودع والمنشأة التجارية اللذين تمت مصادرة قطع غيار السيارات المقلدة والمغشوشة في العين بهما يمارسان نشاط بيع وتوزيع قطع غيار السيارات وسيتم اتخاذ إجراء الإغلاق حسب قانون الدائرة رقم 2 لعام 2009 مع إتلاف البضاعة المصادرة.

ودعا منيف المنصوري جمهور المستهلكين، إلى تحري الدقة والمعرفة اللازمة عند شراء قطع غيار السيارات والإبلاغ عن أي حالات يتم فيها رصد بيع القطع المقلدة والمغشوشة حفاظاً على سلامتهم وذلك من خلال الاتصال على الرقم المجاني 800555.