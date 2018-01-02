«الاتحاد لخدمات المطار» تسجل أفضل أداء صيفي خلال 5 سنوات

أبوظبي (الاتحاد)

سجلت شركة الاتحاد لخدمات المطار – الخدمات الأرضية، أفضل أداء صيفي لها لمدة خمس سنوات في عام 2017، وخلال فترة الذروة من يونيو إلى منتصف سبتمبر، قامت الاتحاد لخدمات المطار بمناولة أكثر من 19 ألف رحلة، والتي تم تشغيلها من جانب 29 شركة طيران، وتحمل 3.5 مليون مسافر و4.3 مليون حقيبة، وبلغت نسبة الزيادة في الأداء 10% خلال فترة الذروة من يونيو إلى سبتمبر 2017، مقابل الفترة ذاتها في عام 2016، مع مناولة 94% من جميع الرحلات، كما قام أكثر من 98% من ضيوف الاتحاد للطيران بالربط بسلاسة على رحلاتهم التالية خلال هذه الفترة.

وفيما يخطط مطار أبوظبي الدولي والاتحاد للطيران للانتقال إلى مجمع المطار الرئيس الجديد، فسوف تستثمر الاتحاد لخدمات المطار بصورة كبيرة في كل من شركاتها عبر البنية التحتية الجديدة والتقنية الجديدة والإجراءات الجديدة لدعم فرص النمو المستقبلي تلك.

وأعلنت شركة الاتحاد لخدمات المطار – الخدمات الأرضية، التابعة لمجموعة الاتحاد للطيران، عن مجموعة من التعيينات المهمة للمواطنين الإماراتيين داخل هيكلها الجديد الذي يضع الأساس للسنوات المقبلة، وسوف تتمركز جميع التعيينات الداخلية في مطار أبوظبي الدولي وستشمل المهام الانتقالية الحيوية، مع انتقال شركة الاتحاد لخدمات المطار – الخدمات الأرضية إلى مجمع المطار الرئيس الجديد.

وتشمل التعيينات جبران البريكي، رئيس قسم الخدمات الأرضية في شركة الاتحاد لخدمات المطار، ومحمد النقبي، مدير أول لعمليات المدرج، وناصر المرزوقي، مدير أول لشؤون مشروعات الشحن، ومحمد البنا، مدير أول لشؤون تنفيذ العمليات التشغيلية، ومروان الشحي، مدير أول لشؤون الأمتعة، وبسمة حبيب، مدير أول لشؤون الجودة ومراقبة العمليات التشغيلية.