فرص لشراكات جديدة بين دول «التعاون» والصين بقطاع الطاقة النظيفة

سيد الحجار (أبوظبي)

أكد خبراء بمجال الطاقة النظيفة ومشاركون بأسبوع أبوظبي للاستدامة، الذي تنطلق فعالياته بأبوظبي الأسبوع المقبل، أن نمو قطاع الطاقة في آسيا، يرسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، ويعزز الطلب على مصادر الطاقة المتجددة، ما يوفر لدول الخليج فرصاً جديدة لشراكات بناءة.

وقال هؤلاء لـ«الاتحاد» إن الصين، على وجه الخصوص، برزت مؤخراً كدولة رائدة عالمياً في قطاع الطاقة المتجددة بفضل التطور السريع الذي تحققه على صعيد محطات الطاقة الشمسية، مؤكدين أن دولة الإمارات تمتلك المؤهلات والقدرات التي تجعلها الشريك المثالي للصين، ليس فقط في الشرق الأوسط ولكن أيضاً في أفريقيا، لا سيما مع افتقار العديد من دول هذه المنطقة إلى الخبرة المالية والتقنية المتطورة.

وأظهرت إحصاءات صادرة عن شركة التحليلات والاستشارات (AECEA) المتخصصة بخدمات الاستشارة المتعلقة بالطاقة الشمسية، خلال شهر أغسطس الماضي، أن الصين تخطّت بالفعل هدفها المتمثل بإنتاج 105 جيجاواط من الطاقة الشمسية بحلول عام 2020، حيث وصلت القدرة الإنتاجية الحالية إلى 112 جيجاواط بفضل تنفيذها لعدد من مشاريع الطاقة الشمسية الجديدة.

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