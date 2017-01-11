1.1 مليار درهم تداولات العقارات في دبي

دبي (الاتحاد)

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس نحو 1.1 مليار درهم

حيث شهدت الدائرة، تسجيل 147 مبايعة بقيمة 940 مليون درهم، منها 87 مبايعة للأراضي بقيمة 835 مليون درهم و 60 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 105 ملايين درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 435 مليون درهم في منطقة المركز التجاري الثانية تليها مبايعة بقيمة 60 مليون درهم في منطقة جبل على تليها مبايعة بقيمة 43 مليون درهم في منطقة السطوة.

وقد تصدرت منطقة السطوة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 5 مبايعات بقيمة 144 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 59 مليون درهم وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 12 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 12 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 5 مليون درهم في منطقة الثنية الثالثة وأخيرا مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي. وتصدرت منطقة الثنية الخامسة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 9 ملايين درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 24 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 160 مليون درهم منها 18 رهن أراضي بقيمة 109 ملايين درهم و37 رهن فلل وشقق بقيمة 51 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة القصيص الأولى بقيمة 60 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 11 مليون درهم.