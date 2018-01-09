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تسليم المشروع بحلول عام 2020

بدء أعمال الإنشاءات في «الواحة رزيدنس»
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تاريخ النشر: الثلاثاء 09 يناير 2018

أبوظبي (الاتحاد)

بدأت أمس أعمال البناء في مشروع «الواحة رزيدنس»، وهو مشروع سكني جديد في مدينة مصدر إحدى أكثر مدن العالم استدامة.

ومن المقرر تسليم المشروع الجديد بحلول عام 2020، ويتألف من 600 وحدة سكنية تضم شققاً فاخرة مؤلفة من غرفة وغرفتين وثلاث غرف، بالإضافة إلى وحدات الاستوديو والتاون هاوس والتي تم تصميمها بأسلوب عصري يلبي المعايير البيئية الفريدة التي تتميز بها المدينة.

ووفقاً للمطور العقاري للمشروع شركة «ريبورتاج للعقارات»، والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، فقد تم اختيار مدينة مصدر كموقع للمشروع السكني المستدام الجديد، نظراً لمكانة المدينة العالمية الرائدة كنموذج للتنمية العمرانية منخفضة الانبعاثات الكربونية.

وقال عارف الخوري، رئيس مجلس إدارة شركة «ريبورتاج للعقارات»: «نحن على ثقة بأن شراكتنا مع مدينة مصدر ستؤدي إلى تطوير مشروع سكني نموذجي مستدام يقدم أعلى مستويات الرفاهية».

كما تعمل شركة «ريبورتاج للعقارات» على تطوير مشروع «ليوناردو رزيدنس» المؤلف من 170 وحدة في مدينة مصدر، والمزمع استكماله في الربع الأول من العام الجاري. ... المزيد
     
 

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