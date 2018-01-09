دبي (الاتحاد)

وقّعت الدائرة الأمنية في مجموعة الإمارات، مؤخرا، مذكرة تفاهم مع مجموعة الاتحاد للطيران للتعاون في مجال أمن الطيران. ووقع المذكرة، في المقر الرئيس لمجموعة الإمارات بدبي، السير تيم كلارك رئيس طيران الإمارات، وتوني دوجلاس الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وحمد عبد الله الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتحاد للطيران، وممثلين عن الجانبين.

وتعكس الاتفاقية التاريخية، التي تعد الأولى من نوعها بين المجموعتين الرائدتين في قطاع الطيران، أهمية التعاون الوثيق في مجال أمن الطيران للاستفادة بفعالية من عناصر القوة المشتركة لتعزيز الكفاءة والأمن، بما ينعكس إيجاباً على العملاء.

وينسجم هذا التعاون مع روح مبادرة «عام زايد»، التي تحتفي برؤية وقيادة الأب المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتنص المذكرة بشكل رئيس على تبادل الدائرة الأمنية في مجموعة الإمارات ومجموعة الاتحاد للطيران المعلومات حول الجوانب الرئيسة لأمن الطيران، والتعاون في الشؤون التشغيلية داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة.