«مصر للطيران» تضيف لأسطولها 8 طائرات في 2017

بسام عبد السميع (أبوظبي)

تدخل 8 طائرات بوينج من طراز 737-800 الممولة من شركة دبي لصناعة الطائرات، لصالح شركة مصر للطيران ضمن صفقة لـ9 طائرات بقيمة 864 مليون دولار الخدمة، العام الحالي، بحسب أسامة هارون المدير الإقليمي لمصر للطيران في أبوظبي والعين.

وقال هارون في تصريحات لـ«الاتحاد» أمس، إنه تم تخصيص طائرتين على خط أبوظبي - القاهرة، لتعزيز كفاءة أسطول مصر للطيران وزيادة القدرة الاستيعابية للشركة بعد تحقيق معدل نمو بلغ 15% خلال 2016، وصولاً إلى 164220 مسافراً، مقابل 143363 مسافراً عبر الشركة بين القاهرة وأبوظبي.

وكانت «مصر للطيران» وقعت صفقة لشراء 9 طائرات بوينج تم تمويل 8 طائرات من هذه الصفقة من قبل دبي لصناعات الطيران، وتشمل الصفقة طرازات بوينج 800-737. وتمتلك «مصر للطيران» حالياً نحو 21 طائرة من طراز 737-800، و6 طائرات من طراز بوينج B777-300ERs، وطائرتين من الـB777-200ERs، بحسب هارون.

وأضاف هارون أن «مصر للطيران» سترفع أسطولها إلى 105 طائرات بحلول 2021 وحوالي 151 طائرة بحلول 2025،. وأشار هارون إلى أن «مصر للطيران» سترفع أسطولها إلى نحو 105 طائرات بنهاية العام المالي 2021/2020، وحوالي 151 طائرة بحلول 2025.

وأفاد هارون، بأن الطائرات الجديدة سيتم تزويدها بنظام «AVOD»، والذي يوفر شاشات فيديو بمقاعد الركاب كافة في الطائرة لـ«الدرجة السياحية»، إضافة إلى درجة رجال الأعمال والدرجة الأولى، وتوسعة المسافة بين المقاعد في الدرجة السياحية لمسافة 48 بوصة، كما تم تزويد مقاعد رجال الأعمال بمخارج كهرباء لشحن الإلكترونيات كافة.

من جانبه، أكد أكرم شرف مدير عام شركة المسعود للسفر والخدمات ووكيل مصر للطيران في أبوظبي منذ عام 1969، أن تحديث أسطول مصر للطيران، وإضافة طرازات جديدة يسهم في زيادة القدرة الاستيعابية لشركة مصر للطيران ويعزز قدتها التنافسية، لافتاً إلى أن المسعود للسفر لديها 18 مكتبا في أبوظبي ودبي. وأوضح أن الشركة، تقدم خدمات عديدة، منها تأشيرة السياحة للراغبين في القدوم إلى الدولة وكذلك برامج العطلات والشحن الجوي والبري والبحري.

وأشار شرف إلى أن عام 2017 يشهد نمواً في حركة السياحة الواردة إلى أبوظبي نتيجة لعمليات التنشيط التي تقوم بها هيئة أبوظبي للسياحة والمؤتمرات التي تستضيفها الإمارة.