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دبي تستضيف معرض المطارات 2017

17.6 مليار دولار سوق تموين السفر العالمية بحلول عام 2020
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تاريخ النشر: الأربعاء 11 يناير 2017

دبي (الاتحاد)

مدعومة بالنمو الثابت والقوي للطيران في الشرق الأوسط، تجتذب صناعة تموين السفر عدداً متزايداً من الشركات الدولية الحريصة على استكشاف فرص الأعمال في هذا القطاع.

وتشير التقديرات إلى أن الشرق الأوسط سيسجل نمواً سنوياً قوياً بنحو 5%، ويشهد توافد 258 مليون مسافر إضافي سنوياً في طريقهم من وإلى وضمن المنطقة بحلول العام 2035، وذلك وفقاً لأحدث الإحصائيات الصادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا). ويسهم هذا النمو في خلق المزيد من الفرص في قطاع الطيران، سيما في قطاع تموين السفر الذي كان يشهد توسعاً مستمراً وابتكارات متعددة تلبي التوقعات المتغيرة للمسافرين جواً، وذلك في خضم بيئة عالية التنافسية.

وتقدم الدورة الرابعة من المعرض العالمي لتموين السفر وخدمات الرحلات في الشرق الأوسط، وهو المنصة المخصصة الأضخم لصناعة تموين السفر في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وشبه القارة الهندية، منصة مثالية للاعبين في تموين السفر من كل أنحاء العالم لغرض التشبيك وعرض نطاق واسع من المنتجات، والخدمات، والحلول، والتكنولوجيات، بحسب بيان أمس.

ويقام المعرض العالمي لتموين السفر وخدمات الرحلات في الشرق الأوسط بالتزامن مع معرض المطارات 2017، وينعقد تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وذلك في الفترة من 15 وحتى 17 مايو، 2017 في قاعة زعبيل 6 في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وقال دانيال قريشي، مدير مجموعة المعارض في شركة ريد الشرق الأوسط للمعارض: «يمثل المعرض العالمي لتموين السفر وخدمات الرحلات في الشرق الأوسط منصة تسعى إليها بقوة شركات تموين السفر من جميع أنحاء العالم، حيث يؤمن فرصة مثالية للمشترين والبائعين لاستغلال النمو السريع لقطاع تموين السفر في الشرق الأوسط. وستكون الدورة الرابعة بسبب هذا الاهتمام القوي الدورة الأضخم على الإطلاق. وحيث إن قطاع الطيران في الشرق الأوسط يشهد نمواً قوياً، فيما تتابع المنطقة استثماراتها ومبادراتها الرئيسية الرامية لتعزيز السياحة، فإن الاهتمام وخصوصاً ذلك القادم من اللاعبين العالميين، لا بد وأن يتابع تصاعده». ... المزيد
     
 

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