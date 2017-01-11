17.6 مليار دولار سوق تموين السفر العالمية بحلول عام 2020

دبي (الاتحاد)

مدعومة بالنمو الثابت والقوي للطيران في الشرق الأوسط، تجتذب صناعة تموين السفر عدداً متزايداً من الشركات الدولية الحريصة على استكشاف فرص الأعمال في هذا القطاع.

وتشير التقديرات إلى أن الشرق الأوسط سيسجل نمواً سنوياً قوياً بنحو 5%، ويشهد توافد 258 مليون مسافر إضافي سنوياً في طريقهم من وإلى وضمن المنطقة بحلول العام 2035، وذلك وفقاً لأحدث الإحصائيات الصادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا). ويسهم هذا النمو في خلق المزيد من الفرص في قطاع الطيران، سيما في قطاع تموين السفر الذي كان يشهد توسعاً مستمراً وابتكارات متعددة تلبي التوقعات المتغيرة للمسافرين جواً، وذلك في خضم بيئة عالية التنافسية.

وتقدم الدورة الرابعة من المعرض العالمي لتموين السفر وخدمات الرحلات في الشرق الأوسط، وهو المنصة المخصصة الأضخم لصناعة تموين السفر في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وشبه القارة الهندية، منصة مثالية للاعبين في تموين السفر من كل أنحاء العالم لغرض التشبيك وعرض نطاق واسع من المنتجات، والخدمات، والحلول، والتكنولوجيات، بحسب بيان أمس.

ويقام المعرض العالمي لتموين السفر وخدمات الرحلات في الشرق الأوسط بالتزامن مع معرض المطارات 2017، وينعقد تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وذلك في الفترة من 15 وحتى 17 مايو، 2017 في قاعة زعبيل 6 في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.