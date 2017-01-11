13,34مليون زائر لدبي خلال الـ11 شهراً الأولى من 2016

حسام عبدالنبي (دبي)

قفز العدد الإجمالي للزوار الدوليين لدبي خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2016 إلى نحو 13,34 مليون زائر مقارنة بنحو 12,8 مليون زائر في الفترة ذاتها من عام 2015 بنمو 3,89%، حسب تقرير أداء قطاع السياحة «التطورات والتوجهات» الصادر عن دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي. وأظهر التقرير انخفاض معدل السعر اليومي للغرف الفندقية في دبي من 562 درهماً في عام 2015 إلى 503 دراهم خلال الـ11 شهراً الأولى من عام 2015، ليتراجع العائد من الغرف المتوفرة من 434 درهماً إلى 390 درهماً خصوصاً، وأن مدة إقامة النزلاء تراجعت من 3,7 ليلة إلى 3,6 ليلة في عام 2016، وصاحب ذلك زيادة في عدد الغرف الفندقية المحجوزة في دبي من 24,07 مليون إلى 25,49 مليون غرفة. وأظهر التقرير، تصدر الهند قائمة الأسواق العشرين للدول المصدرة للسياح إلى دبي خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2016 بواقع 1,587 مليون زائر مقارنة بنحو 1,431 مليون زائر في الفترة ذاتها من عام 2015، وجاءت السعودية في المركز الثاني بنحو 1,524 مليون زائر ثم المملكة المتحدة بعدد 1,120 مليون زائر، في حين جاءت سلطنة عمان في المركز الرابع بنحو 983 ألف زائر، وتلتها باكستان بعدد 540 ألف زائر ثم الولايات المتحدة الأميركية بنحو 534 ألف زائر ثم الصين بنحو 478 ألف زائر، وشملت القائمة أيضاً كل من إيران، ألمانيا، الكويت، الفلبين، مصر، أستراليا، فرنسا، روسيا، قطر، إيطاليا، كندا، نيجيريا، الأردن بنحو 145 ألف زائر لدبي خلال 11 شهراً. وفيما يخص قطاع الفنادق، ذكر التقرير أن متوسط الإشغال في الفنادق فئة 5 نجوم و4 نجوم خلال 11 شهراً الأولى من عام 2016 بلغت 77% حيث مثلت الفئة الأولى نسبة 32% من إجمالي عدد الفنادق في دبي، في حين مثلت الفئة الثانية نسبة 23%.

وقال التقرير إن نسبة الإشغال في الفنادق من فئة 3 نجوم وما يقل عن ذلك (تمثل نسبة 21% من فنادق دبي) بلغت 75%، في حين حققت الشقق الفندقية متوسطة المستوى (15% من الإجمالي) نسبة إشغال بلغت 82% مقابل نسبة إشغال 80% للشقق الفندقية الفخمة (9% من إجمالي الفنادق في دبي)، وليكون متوسط نسبة الإشغال خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الماضي 78%.

وأشار التقرير إلى أن العدد الإجمالي للمنشآت الفندقية في دبي بلغ 676 منشأة، منها 93 منشأة من فئة 5 نجوم، مقارنة بنحو 111 من فئة 4 نجوم، و267 من فئة 3 نجوم وأقل، ونحو 66 منشأة من الشقق الفندقية الفخمة و139 منشأة من الشقق الفندقية متوسطة المستوى.

ونوه بأن العدد الإجمالي للغرف الفندقية (العرض) في دبي زاد بنسبة 4% من 97,366 غرفة في عام 2015 إلى 101,502 غرفة في نوفمبر 2016 منها 32,492 غرفة في فنادق 5 نجوم و27,797 غرفة في فئة 4 نجوم، إضافة إلى 21,451 غرفة في فنادق 3 نجوم أو أقل، و9403 شقق فندقية فخمة و15,359 شقة فندقية متوسطة المستوى.