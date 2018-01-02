كوادر إماراتية تدير الخدمات الأرضية والعمليات كافة في مطار أبوظبي الجديد

بسام عبد السميع (أبوظبي)

أنجزت مجموعة الاتحاد للطيران تأهيل عدد من الكوادر الإماراتية لتولي مهام الخدمات الأرضية والعمليات في مطار أبوظبي الجديد، وتأهيل المواطنين للقيام بعدد من المهمات المختلفة في آن واحد، ليصبح الفرد المواطن قادراً على تأدية مهام متنوعة بدلاً عن عدد من الأفراد الوافدين الذين كانوا يقومون بتلك المهام سابقاً، وذلك ضمن خطة توطين الوظائف بخبرات إماراتية متطورة ومتنوعة وكفؤة.

والتقت «الاتحاد» عدداً من الكوادر الوطنية الذين عبروا عن سعادتهم ببرامج التطوير والتأهيل، ورغبتهم في إضافة أنماط جديدة ومتطورة في إدارة العمليات والخدمات الأرضية في مطار أبوظبي الجديد، مشيرين إلى أن الفترة الزمنية المتبقية على افتتاح المطار الجديد يتم العمل فيها وفقاً لاستراتيجية العمل في المطار الجديد مع فارق السعة من 3.5 كيلو متر مربع حالياً للمطار الحالي إلى 18 كيلو متراً مربعاً مساحة العمليات والخدمات الأرضية في المطار الجديد.

مضاعفة العاملين

يقول جبران بريكي، مدير عمليات مطار أبوظبي في الاتحاد للطيران «المسؤولة عن العمليات والخدمات كافة في المطار الجديد»، ستتم مضاعفة العاملين في مجال الخدمات الأرضية وعمليات المطار مع افتتاح مطار أبوظبي الجديد في العام 2019 إلى 5 آلاف شخص، مقابل 2500 حالياً، ما يتطلب تأهيل الحاليين والجدد وفق أعلى المعايير، ويشكل التوطين الركيزة الأساسية في المرحلة المقبلة. وعمل بريكي في شركة أبوظبي للمطارات عام 2007 ثم انتقل إلى طيران الاتحاد مسؤولاً عن التشريفات وكبار الشخصيات ليتولى مسؤولية تطوير المواطنين في الاتحاد للطيران وبرنامج العمليات ودعم العمليات في المحطات الخارجية.