الملتقى الحصري للطلبة ينعقد في دورته الثانية خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2017

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، عزمها عقد الدورة الثانية من الملتقى الحصري للطلبة خلال فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة لعام 2017 الذي تستضيفه الشركة سنوياً. ويسعى هذا الملتقى الفريد من نوعه الذي تقيمه «مصدر» في دورته الجديدة تحت شعار «تأمين مستقبل مستدام عبر تمكين العقول الشابة»، لتثقيف الشباب في الإمارات، وإشراكهم وتشجيعهم على القيام بدور فاعل في تحقيق مستقبل أفضل.

وتركز أجندة فعاليات الملتقى الذي استقطب العام الماضي مئات الطلبة من مختلف إمارات الدولة، هذا العام على الاستدامة، وسيقدم أنشطة إبداعية تحفز الطلبة على المشاركة في دفع عجلة الطاقة المتجددة.

ويستهل الملتقى فعالياته بكلمة رئيسة يلقيها معالي الدكتور أحمد بالهول، وزير الدولة لشؤون التعليم العالي، تتبعها حوارات وعروض أخرى يقوم بها مجموعة من الشباب الإماراتيين الموهوبين. وسيدير الملتقى خالد العامري، كاتب عمود رأي وناشط إماراتي على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب وحيدة الحضرمي، المتخصصة في تطوير المواهب الإبداعية في «تو فور 54»، وتشمل قائمة المتحدثين هذا العام كلاً من حسن الرديني، ممثل الإمارات ضمن فريق سولار إمبلس، وأمل مراد، مدربة الباركور، وعازفة البيانو منى الهاشمي.

ويتضمن الملتقى جلسة خاصة تستعرض استطلاع مصدر لرأي الشباب العالمي حول الاستدامة. وكان الاستطلاع الذي تم الكشف عن نتائجه خلال مؤتمر الدول الأطراف المشاركة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 22) في مدينة مراكش المغربية، قد وجد أن الشباب حول العالم يعتقدون بأن التغير المناخي والبيئة هي أكثر القضايا الملحة التي ستواجه عالمنا خلال الأعوام العشرة المقبلة.