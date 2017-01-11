«قمة المياه» تنظم مسابقة لأفضل الحلول في التقنيات النظيفة

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف القمة العالمية للمياه في دورتها المرتقبة الأسبوع المقبل، مسابقة مميزة ترمي إلى استقطاب أفضل الحلول التقنية النظيفة التي من شأنها تعزيز استدامة المياه. ويشارك في منافسات المسابقة بدورتها الجديدة، والتي تحمل اسم «الابتكار في القمة العالمية للمياه» عشرة متسابقين يسعون وراء الفوز باعتراف شركات متخصصة بإنجازاتهم التقنية المبتكرة، بحسب بيان أمس.

ويتنافس المشاركون في المسابقة على الترويج والتسويق لحلولهم على مدى ثلاثة أيام، بطريقة تماثل ما يحدث في بعض برامج التلفزيون الشهيرة، مثل «دراغونز دِن» و«شارك تانك»، وذلك في إطار فئات تضمّ «حلول المياه للبلديات»، و«حلول المياه للصناعات»، و«حلول العقارات التجارية». وجرى اختيار عشرة متسابقين بعناية للتأهل إلى نهائيات المسابقة التي يتم تنظيمها بالتعاون مع «آيل يوتيليتيز»، وهي شركة استشارات عالمية تهدف إلى تسريع حصول الأسواق على الحلول المبتكرة، فيما تُضفي الحوارات والعروض التقنية المتخصصة التي تقام في جناح الابتكار على هامش القمة العالمية للمياه، مزيداً من القيمة على المسابقة.

وقال بيير كلارك، رئيس مجلس إدارة «آيل يوتيليتيز»، إن شركته تريد أن تساهم في تعزيز حصول الأسواق على الجيل القادم من تقنيات استدامة المياه، عبر دعم التواصل بين جهات الابتكار الاستثمارات والشركاء والمستخدمي.

وأضاف: «سيقف المتأهلون إلى المرحلة النهائية من المسابقة أمام لجنة تحكيم متميزة من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل اتخاذ القرار بتحديد أفضل الحلول الجديدة الواعدة».