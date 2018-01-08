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الرياضة قد تكون أفضل علاج لتدهور الإدراك
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تاريخ النشر: الإثنين 08 يناير 2018

رويترز

أظهرت مراجعة جديدة للأبحاث والدراسات القائمة أنه ليس هناك أدلة قوية على أن الأدوية والعقاقير تحسن من حالة مرضى القصور الإدراكي البسيط المرتبط بالشيخوخة لكن الأطباء يوصون بكل ثقة بالتمارين الرياضية.

واستعرض باحثون 11530 دراسة أجريت على مصابين بالقصور الإدراكي البسيط للتعرف على مدى تأثر كبار السن بالمرض وما هي أساليب العلاج والتغييرات في نمط الحياة التي يمكنها بالفعل أن تخفف من الأعراض.

وأصبح القصور الإدراكي البسيط شائعاً بين كبار السن ويتمثل في مشكلات بسيطة في التفكير والذاكرة لا تؤثر عادة على الحياة اليومية أو القيام بالمهام بشكل مستقل.

لكن تزيد لدى المصابين بهذه الحالة احتمالات الإصابة بالزهايمر وأمراض خرف أخرى مقارنة بمن لا يصابون بها.

ويقول رونالد بيترسن كبير باحثي الدراسة الجديدة وإرشادات العلاج العامة في الأكاديمية الأميركية لطب الأعصاب «لم يعرف الأطباء ماذا يفعلون لهؤلاء الأشخاص. الآن نعرف أنها حالة قد تتطور ونحتاج للانتباه عندما يأتي مرضى ويشكون منها».

وخلص بيترسن، الذي يدير مركزاً لأبحاث الزهايمر في روشستر بولاية مينيسوتا الأميركية، وزملاؤه إلى أن نسبة الإصابة بالقصور الإدراكي البسيط لدى من تتراوح أعمارهم بين 60 و64 عاماً تبلغ 6.7 بالمئة فيما تزيد إلى 8.4 بالمئة بين 65 و69 عاماً وإلى نحو عشرة بالمئة بين 70 و74 عاما وما يقارب 15 بالمئة بين 75 و79 من العمر وما يفوق 25 بالمئة بين 80 و84 عاماً. ... المزيد
     
 

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