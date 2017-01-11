عمومية «آيرينا» تكشف عن 4 مشاريع جديدة للطاقة المتجددة

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف أبوظبي يومي 14 و15 يناير الجاري أعمال الجمعية العمومية السابعة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) بمشاركة كوكبة من المسؤولين الحكوميين من أكثر من 150 بلداً حول العالم، والتي ستكشف خلالها عن أربعة مشاريع جديدة للطاقة المتجددة في بلدان نامية ستحظى بتمويل على شكل قروض بقيمة 44,5 مليون دولار في إطار الدورة الرابعة من برنامج التمويل الخاص بين «الوكالة الدولية للطاقة المتجددة»، و«صندوق أبوظبي للتنمية».

ويشارك ممثلون عن العديد من المنظمات الدولية وشركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

وتضطلع الجمعية العمومية بعملية صنع القرار في الوكالة، وهي توفر منصة مهمة للمجتمع الدولي لتطبيق أجندة عمل قطاع الطاقة المتجددة العالمي، واتخاذ خطوات ملموسة لتسريع وتيرة التحول المنشود في هذا القطاع.

وقال عدنان أمين، مدير عام «الوكالة الدولية للطاقة المتجددة»: «ساهم انخفاض التكاليف وتسارع وتيرة الابتكار في تحفيز عجلة الاستثمار لتدخل بذلك حلول الطاقة المتجددة في صلب مزيج الطاقة اليوم، وبات الأمر يتعدى حدود الدراسة والبحث إلى كيفية تسريع هذا التغيير لتمكين العالم من الحصول على طاقة مستدامة ومنخفضة الكربون في المستقبل».