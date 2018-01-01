«السماوي» يعود للصدارة.. والعروبة يدخل «أجواء المنافسة»

عماد النمر (الشارقة)

رفعت الجولة الثامنة من دوري الدرجة الأولى شعار «اخدم نفسك بنفسك»، حيث حققت الفرق المنافسة على الصدارة الفوز وحصدت النقاط دون أن تنتظر هدايا الآخرين.

حقق بني ياس فوزاً مهماً على خورفكان بهدف دون رد، لينقض على الصدارة، وفاز العروبة على رأس الخيمة بهدفين ليتقدم إلى المركز الثاني، وواصل الفجيرة تعثره بالتعادل مع العربي متذيل الترتيب دون أهدف، وهو التعادل الثاني على التوالي لـ«الذئاب»، الذي فقد الصدارة وتراجع للمركز الثالث، بينما حقق اتحاد كلباء فوزاً كبيراً على مصفوت برباعية دون رد محتلاً المركز الرابع، وحقق الحمرية فوزاً مثيراً على دبا الحصن 3 /2 ليتقدم إلى المركز الخامس.

وحقق بني ياس الأهم في مباراته أمام مضيفه خورفكان بهدف حبوش صالح في الشوط الأول، الذي سيطر عليه لعباً ونتيجة، لكنه تراجع في الشوط الثاني الذي كان عنواناً لخورفكان، بعد أن قدم مباراة جيدة، لكنه لم يستطع استغلال الفرص التي أتيحت لمهاجميه في تعديل النتيجة.

ورغم صدارة «السماوي» للدوري، فإن مهمته لن تكون سهلة للمحافظة على مركزه نظراً لتقارب النقاط، وعدم ضمان البقاء على الصدارة الأسبوع المقبل الذي سيواجه فيه العروبة الوصيف.