التعاون الخليجي الموحد للطاقة يؤمن احتياجات التنمية بالمنطقة

يوسف العربي (دبي)

أكدت فعاليات دبلوماسية واقتصادية أن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، خطوة عملاقة لتحقيق استدامة النمو الاقتصادي في الدولة.

وقالوا إن الدعوة لاستراتيجية موحدة لدول مجلس التعاون هي السبيل لتحقيق أمن الطاقة الخليجي، لاسيما أن الدول الأعضاء تتشابه في تركيبتها الاقتصادية، وطبيعة التحديات، والفرص كما ترتبط بعلاقات اقتصادية وطيدة توفر قاعدة صلبة للبناء عليها.

وأكد دياب فرحان الرشيدي، القنصل العام لدولة الكويت في دبي والمناطق الشمالية، لـ«الاتحاد» أن المبادرات التي يطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تلامس الاحتياجات الاقتصادية الآنية والمستقبلية وتهدف إلى خير ورفاهية المواطن الإماراتي والعربي.

وقال الرشيدي، إن دول مجلس التعاون الخليجي ترتبط بعلاقات تاريخية وثقافية واجتماعية قوية، سهلت التعاون فيما بينها في شتى القطاعات الاقتصادية ومنها قطاع الطاقة الذي يحظى بأهمية بالغة في استراتيجية كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي.