خبراء ومسؤولون: «استراتيجية الطاقة» تعزز خطط الإمارات لتحقيق التنمية المستدامة

سيد الحجار(أبوظبي)
أكد خبراء اقتصاديون ومتخصصون بمجال الطاقة أهمية إعلان دولة الإمارات استراتيجيتها للطاقة خلال الثلاثة عقود المقبلة، يعكس رؤية بعيدة للمدى لتحقيق التنمية المستدامة.
وقال هؤلاء لـ«الاتحاد» إن الاهتمام برفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40%، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50%، وتحقيق وفر يعادل 700 مليار درهم حتى عام 2050، يؤكد إدراك القيادة الرشيدة لتحديات الطاقة والبيئة خلال السنوات المقبلة.
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وأوضحوا أن الإعلان عن استثمار 600 مليار درهم حتى العام 2050 لضمان تلبية الطلب على الطاقة وضمان استدامة النمو في اقتصاد دولة الإمارات، سيكون له دور إيجابي على الوضع الاقتصادي بالدولة، فضلا عن استفادة القطاع الخاص من هذه الاستثمارات.
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