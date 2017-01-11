«الدراجات المائية» تعود في حلة عالمية

أبوظبي (الاتحاد)

يستعد كاسر الأمواج مجدداً لاستقبال منافسات الجولة الأولى من بطولة الإمارات للدراجات المائية، والتي تنطلق بعد غدٍ تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي، عبر التحديات المثيرة للبطولة في فئاتها السبع، والتي تجتذب في المعتاد أعداداً كبيرة من المشاركين من الإمارات ودول الجوار أيضاً، بالإضافة للمشاركة والحضور لأبطال الدراجات المائية من العالم عبر البطولة التي تكتسي حلة عالمية في كل موسم.

ويفتح باب التسجيل في المنافسة صباح الغد في مقر النادي على كاسر الأمواج في أبوظبي، حيث من المتوقع حضور أكثر من 60 متسابقاً يتوزعون على كل فئات البطولة السبع، وتستمر عملية التسجيل من خلال المنافسة حتى قبل انطلاق الاجتماع التنويري والإلزامي غداً لكل المتسابقين، والذي ينطلق في الخامسة والنصف مساء.

وتعد بطولة الإمارات للدراجات المائية من المنافسات المهمة التي يقوم النادي البحري بتنظيمها منذ تسعينيات القرن الماضي، وتحت إشراف اتحاد الرياضات البحرية، وتأتي هذه الجولة بعد غدٍ لتمثل الجولة الأولى ضمن موسم طويل يمتد إلى 7 جولات مختلفة، تقام وتنظم بين أبوظبي ودبي والشارقة التي دخلت ضمن منظمي البطولة وللمرة الأولى في الموسم الماضي.

وتنطلق البطولة يوم غدٍ مع التسجيل الرسمي للمتسابقين، بالإضافة إلى مراسم الفحص الفني ومعاينة الدراجات المشاركة، وإخضاعها للكشف قبل الانتقال للمرحلة الختامية والسباق الرئيسي الذي ينطلق بعد غدٍ على مرحلتين، حيث تنطلق المرحلة الأولى في العاشرة إلا الربع صباحاً، ثم تنطلق المرحلة الثانية في الثانية والنصف بعد الظهر، وهي المرحلة التي سيتحدد من خلالها أصحاب المراكز الأولى في كل الفئات ويعقبها مباشرة تتويج الفائزين.

من ناحيته أكد سالم الرميثي مساعد مدير عام النادي أن منافسات الدراجات المائية تأتي ضمن أجندة النادي الموضوعة من أجل الاستضافة والتنظيم القوي لسباقات الدراجات المائية في النادي، وقال: لدينا كادر متميز في تنظيم هذه البطولة، ومشهود له بالكفاءة والنجاح، وقد تميزنا في المواسم الماضية بإمكانية الوصول لأعلى درجات النجاح والتفوق في كل البطولات، وبالتأكيد فإن البطولة هذا الأسبوع لن تقل عن مثيلاتها، ولذلك فإننا وضعنا عدداً من الخطط من أجل جذب الجمهور أيضاً في هذه الجولة.