أدامز ووستبروك يقودان ثاندر للفوز على ملعب شيكاغو

لوس أنجلوس (د ب أ)

تألق راسيل وستبروك وستيفن أدامز ليقودا أوكلاهوما سيتي ثاندر إلى الفوز على مضيفه شيكاغو بولز 109/‏ 94، ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. وسجل وستبروك 21 نقطة للفريق و14 تمريرة حاسمة وتسع متابعات وأضاف أدامز 22 نقطة، كما أحرز إنيس كانتر 20 نقطة و11 متابعة.

وعلى الجانب الآخر، كان دواين ويد أبرز عناصر شيكاغو بولز، حيث سجل للفريق 22 نقطة وأضاف زميله مايكل كارتر- وليامز 15 نقطة بينما اكتفى كريستيانو فيليسيو بتسجيل 11 نقطة و11 متابعة.

وحقق ثاندر بذلك الانتصار 23 له هذا الموسم مقابل 16 هزيمة، بينما كانت الخسارة هي التاسعة عشرة لشيكاغو بولز مقابل 19 انتصاراً.

وفي مباراتين أخريين، تغلب نيو أورليانز بليكانز على مضيفه نيويورك نيكس 110/‏ 96 ومينيسوتا تيمبروولفز على دالاس مافريكس 101/‏ 92.