غنتوت يخسر من ديزرت بالم وبن دري يفقد اللقب أمام زيدان

غنتوت (الاتحاد)

ضربت المفاجآت الجولة الثانية من كأس صاحب السمو رئيس الدولة للبولو، التي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، وبمشاركة 6 فرق، حيث شهدت جولة أمس الأول، خسارة غنتوت ياس صاحب الأرض والجمهور أمام ديزرت بالم 5-6، وهي الخسارة الثانية لفريق غنتوت، وبات مهدداً بقوة بالخروج من الدور الأول، فيما كانت المفاجأة الأكبر خسارة بن دري حامل اللقب أمام فريق زيدان السعودي 8-9، وهي الخسارة الثانية للفريق بعدما خسر في الجولة الأولى أمام فريق الإمارات.

أما عن التفاصيل لمباراتي أمس الأول، فقد تحول تأخر فريق ديزرت بالم إلى فوز على غنتوت في الشوط الخامس والأخير، بعدما كان غنتوت متقدماً 4-3، رغم البداية المتعادلة 1-1، حيث بادر فريق غنتوت بالتقدم عن طريق جوليريمو ويرد سنتياجو بهدف التعادل، ويواصل غنتوت سيطرته على المباراة في الشوط الثاني، بتسجيله هدفين عن طريق ستيرلينج ونيكولاس مقابل هدف وحيد لفريق ديزرت بواسطة سنتياجو، وتصل النتيجة إلى 3-2 مع نهاية الشوط الثاني.

وحافظ صاحب الأرض على تقدمه في الشوط الثالث بعدما سجل هدفاً عن طريق نيكولاس ورفع النتيجة إلى 4-2، إلا أن ديزرت بالم يرد بهدف عن طريق مارتين، وينتهي الشوط 4-3، ويعود ديزرت بالم في الشوط الرابع وينجح في التعادل 4-4، بعدما سجل سنتياجو الهدف الرابع.

وواصل فريق ديزرت الضغط على فريق غنتوت في الشوط الخامس والأخير، وينجح ديزرت في إحراز الهدف الخامس عن طريق اليجو، ويعادله ستيرلينج النتيجة 5-5، وقبل نهاية المباراة خطف سنتياجو نجم فريق ديزرت هدف التقدم والفوز 6-5، وسط دهشة أصحاب الأرض بخسارتهم الثانية بعقر دارهم.

وفي المواجهة الثانية، نجح نجم البطولة والمصنف الأول اللاعب بابلو في قيادة فريق زيدان للفوز على فريق بن دري حامل اللقب، بتسجيله 8 أهداف من أصل 9 أهداف شهدتها المباراة التي أفقدت حامل اللقب، الدفاع عنه مبكراً عندما تلقى الهزيمة الثانية وقبلها بخسارته أمام فريق الإمارات 7-10.

والمثير أن فريق بن دري سيطر على مجريات الشوطين الأول والثاني بتسجيله ثلاثية في الشوط الأول عن طريق قائده سعيد، وجوان وراؤل، وأضاف في الشوط الثاني 4 أهداف عن طريق راؤل هدفين وهدف لكل من جوان وتوماس مقابل هدف وحيد لفريق زيدان عن طريق بابلو ليصل بالنتيجة إلى 7-1.

وانقلبت النتيجة في الشوط الثالث، وتحولت لمصلحة فريق زيدان، بعدما سجل 3 أهداف دون رد، عن طريق أوكتانفو وهدفين لنجم المباراة بابلو، في ظل غياب فريق بن دري عن التسجيل والذي لازمه سوء الحظ كذلك والغياب غير المبرر في الشوط الرابع، ولم يسجل أي هدف بعكس فريق زيدان الذي سجل نجمه بابلو هدفين ليقلص الفارق إلى هدف، 7-6.

وواصل فريق زيدان سيطرته في الشوط الخامس، وقلب الموازين وسجل 3 أهداف بواسطة نجم الفريق والمباراة بابلو، ولم يشفع هدف سعيد بن دري الوحيد في الشوط الحاسم لتغير النتيجة التي خطفها من متناول يد حامل اللقب بفارق هدف 9-8.