أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم فعاليات مهرجان الشراع للفروسية بمنتجع الفرسان الرياضي الدولي في أبوظبي، تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة «الشراع للإسطبلات»، ومؤسسة بطولة قفز الحواجز للناشئين، والمشاريع الإبداعية التي تهدف إلى إرساء معالم قيم جديدة في عالم رياضة الفروسية، ويأتي تنظيم بطولة الشراع الدولية لقفز الحواجز من فئة الأربع نجوم رغبة في تطوير رياضة وفعاليات الفروسية في أبوظبي. وسيتضمن المهرجان طوال أيامه الأربعة العديد من الأنشطة الرياضية اليومية، التي يشارك فيها فرسان قفز الحواجز من الفئة الكبرى من 25 دولة خليجية وعربية وغيرها من قارات العالم، وتشتمل فئات المشاركة خلال الحدث على سباقات قفز الحواجز من فئة الأربع نجوم، والنجمة الواحدة بالإضافة إلى منافسات دولية خصصت للفرسان الناشئين والأطفال وخيول القفز الصغيرة، وتأتي فعاليات المهرجان لترجمة جهود إسطبلات الشراع في دعم الجيل القادم لمواجهة التحديات والوصول إلى العالمية.

وتضافرت جهود فريق العمل المسؤول لتحقيق عدد من الأهداف الرئيسة ومنها الترويج لرياضة الفروسية وغرس قيم الصداقة بين مختلف البلدان والثقافات، وإطلاق ما يسمى بأولى رحلات الصداقة الرياضية التي تهدف لمد جسور المحبة واستقطاب العالم إلى أبوظبي والإمارات، ويحفل المهرجان بالعديد من الفعاليات الموجهة إلى الضيوف والزوار وجميعهم سيكون على موعد لاستكشاف معرض «مربد» والذي يجسد أعمال الفنانين الشباب من الإمارات ضمن أجواء تجمع بين السوق التقليدي مع لمسة حديثة ونابضة بالحياة، وسيحصل الشباب على فرصة للمشاركة في مسابقة رسم اللوحات الفنية المخصصة للأطفال من مختلف الثقافات.

وفي كلمة لها بمناسبة افتتاح المهرجان قالت الشيخة فاطمة بنت هزاع آل نهيان: الفروسية تتجاوز رياضة عرض الخيول فهي تحمل معها قيم ومبادئ الإمارات ومنها الصداقة والتسامح والاستيعاب الثقافي للآخر، ولطالما كانت رؤيتنا لتناغم رياضة الفروسية مع الأخلاق والمبادئ الرفيعة في كفة واحدة تقريبا لوجهات الأفراد والثقافات في حوار حضاري متسامح، مضيفة أنها تؤمن بأن الخيول كائنات نبيلة تملك القوة لتؤثر في الناس وتقرب وجهات نظرهم لبعضهم البعض، ومن هنا يأتي الحرص على تقديم فعاليات لعرض الخيول والعديد من الأنشطة المفتوحة للعائلات، ضمن البرنامج الرياضي اليومي، لقد انطلقت النسخة الأولى من الاستعراض في فرانكفورت مع دعوة مفتوحة لمحبي الخيول للانضمام وركوب الخيل، كما شملت دعوة العائلات للاستمتاع وتعلم المزيد عن ثقافتنا، لذا سيتم اختيار دولة ضيفة كل عام لتشجيع السياحة الرياضية في أبوظبي.

وبمناسبة انطلاقة فعاليات المهرجان عبّر انجمار دي فوس رئيس الاتحاد الدولي للفروسية، عن سعادته بالحدث الذي ينعقد للمرة الأولى في أبوظبي، وقال إنه يجتذب أفضل الفرسان ليقدموا أفضل ما لديهم ليحصل الجميع على متعة مشاهدة رياضة الفروسية في بطولة من فئة الأربع نجوم، يحرص القائمون عليها على تعزيز قيم نبيلة تجعل من الفروسية رياضة مميزة. مضيفاً: رياضة الفروسية حققت انتشاراً واسعاً في جميع أنحاء العالم على مدار السنوات العشر الماضية، من حيث عدد وتنوع الرياضيين والمشجعين لها.

تحفل أيام المهرجان بالعديد من الفعاليات وأنشطة الفروسية لقفز الحواجز والدريساج وغيرها، حيث يشارك بها 95 فارساً وفارسة بصحبتهم 163 خيلاً من خيول القفز، وفي المنافسات الدولية للفرسان الجونيورز يشارك 21 فارسا مع نفس العدد من الخيول، ومن الناشئين يشارك 8 فرسان بالإضافة إلى 9 من الفرسان الأطفال.

وتشتمل البطولة على 17 شوطاً مختلفة الفئات، حيث تختتم بمنافسة الجائزة الكبرى مساء بعد غد، وترعى الأشواط جهات عديدة من بينها أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، كأس الشيخ زايد بن هزاع آل نهيان، لونجين، براند انفينتي، إسطبلات الشراع، السكب للفروسية وإسطبلات فرج بن حمودة.