منتخب المسافات الطويلة يعود من المغرب

وليد فاروق (دبي)

حرص المستشار أحمد الكمالي رئيس اتحاد ألعاب القوى، على زيارة معسكر منتخب عدائي المسافات الطويلة والمقام حالياً للشهر الثالث على التوالي في المغرب ويستمر حتى 21 يناير الجاري.

ويستعد منتخب ألعاب القوى للمشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي الرابعة، والتي ستقام خلال الفترة من 12 إلى 22 مايو المقبل بأذربيجان.

وكشف الكمالي عن خطط الاتحاد بالاعتماد على المعسكرات طويلة الأمد، جاءت استعداداً لخوض البطولات الكبرى، وتوفير كل الظروف التي تساعد اللاعبين على تحقيق أعلى استفادة وتركيز ممكن، وقال «وافق مجلس إدارة الاتحاد على هذا المعسكر الذي انطلق بداية من شهر نوفمبر الماضي، ويستمر حتى 21 يناير الجاري».

وأضاف «لاحظت خلال زيارتي ارتفاع معدلات أداء جميع اللاعبين والتزامهم، بما ينبئ بقدرة منتخبنا على تحقيق نتائج طيبة خلال هذه البطولة التي تشهد مشاركة عدد كبير من الدولة، والتي يمثلها نخبة كبيرة من العدائين في معظم قارات العالم، وتحديداً من آسيا وأفريقيا».

ويضم المعسكر المقام حالياً 4 لاعبين، هم سعود جمعة الزعابي ومحمد عيسى البلوشي وخالد خليل البدواوي وإبراهيم خليل البدواوي، ويشرف على هؤلاء اللاعبين تدريبياً سعيد عويطة المستشار الفني لاتحاد ألعاب القوى، ومعه عثمان الشعيبي مساعداً، ويونس الهيري مدلكاً، وعبد الرحمن بوزيان طبيب، وهاجر عبد الرحيم اختصاصية تغذية.

وأكد الكمالي أنه عقب عودة بعثة منتخبنا من المغرب، سيستكمل الفريق تدريباته خلال معسكره برأس الخيمة ويستمر حتى موعد السفر إلى أذربيجان للمشاركة في دورة الألعاب الإسلامية، ليكون إجمالي الفترة التي خاضها الفريق في معسكرات قبل خوض منافسات الدورة، هي 8 أشهر كاملة ما بين المغرب والإمارات.