منتخب المسافات الطويلة يعود من المغرب

وليد فاروق (دبي)
حرص المستشار أحمد الكمالي رئيس اتحاد ألعاب القوى، على زيارة معسكر منتخب عدائي المسافات الطويلة والمقام حالياً للشهر الثالث على التوالي في المغرب ويستمر حتى 21 يناير الجاري.
ويستعد منتخب ألعاب القوى للمشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي الرابعة، والتي ستقام خلال الفترة من 12 إلى 22 مايو المقبل بأذربيجان.
|
وأضاف «لاحظت خلال زيارتي ارتفاع معدلات أداء جميع اللاعبين والتزامهم، بما ينبئ بقدرة منتخبنا على تحقيق نتائج طيبة خلال هذه البطولة التي تشهد مشاركة عدد كبير من الدولة، والتي يمثلها نخبة كبيرة من العدائين في معظم قارات العالم، وتحديداً من آسيا وأفريقيا».
|
وأكد الكمالي أنه عقب عودة بعثة منتخبنا من المغرب، سيستكمل الفريق تدريباته خلال معسكره برأس الخيمة ويستمر حتى موعد السفر إلى أذربيجان للمشاركة في دورة الألعاب الإسلامية، ليكون إجمالي الفترة التي خاضها الفريق في معسكرات قبل خوض منافسات الدورة، هي 8 أشهر كاملة ما بين المغرب والإمارات.